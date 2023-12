Prime Anthony Joshua está de volta, destrói Otto Wallin em 5 rounds para vitória por nocaute técnico

Anthony Joshua finalizou enfaticamente o último grande evento do boxe em 2023. O lutador britânico derrotou Otto Wallin com uma série de socos no 5º round, garantindo-lhe uma vitória por nocaute técnico após o escanteio do sueco jogar a toalha (sua primeira derrota por nocaute). ).

Cristiano Ronaldo ignora Conor McGregor em interação estranha na noite da luta

O evento ‘Day of Reckoning’ foi um grande sucesso, apesar de uma multidão bastante tranquila da Arábia Saudita. Estrelas como Devin Haney, Conor McGregor e Cristiano Ronaldo, entre outros, assistiram à luta no Riade Arena do Reino.

O card lotado continha nocautes enfáticos, apesar da maior surpresa da noite ter sido Deontay Wilder perda clara para a Nova Zelândia José Parker.

Anthony Joshua x Otto Wallin: card completo e resultados