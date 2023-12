Primeiro Ohtani, agora Yamamoto: Dodgers constroem superequipe enquanto arremessador assina contrato de US$ 325 milhões

Yoshinobu Yamamoto assinou com o Los Angeles Dodgers em um contrato de 12 anos no valor de US$ 325 milhões. Sua adição à franquia dos Dodgers, junto com a de Shohei Ohtani em 10 de dezembro, converte oficialmente LA em uma superequipe da MLB.

Shohei Ohtani fica bem de azul com camisa personalizada no jogo do LA Rams

O destro de 25 anos foi perseguido por equipes de ponta no free agency. Yamamoto tinha até 4 de janeiro para assinar com um time da MLB com base em quando foi contratado pelo Orix Buffaloes.

Os Yankees tinham grande interesse nele e até reservaram a camisa 18 para o astro. Autoridades de Boone e dos Yankees se reuniram com a comitiva de Yamamoto em Los Angeles e novamente em Manhattan. O New York Mets e o San Francisco Giants estavam entre os outros times em perseguição.

Reestruturação contratual de Ohtani, chave na contratação de Yamamoto

O polêmico adiamento do contrato de Shohei Ohtani em 11 de dezembro abriu caminho para a assinatura de Yamamoto. O ex-jogador dos Angels jogou um osso aos Dodgers ao reestruturar seu contrato para que ele receba apenas US$ 20 milhões nos próximos 10 anos (com os US$ 680 milhões restantes de seus US$ 700 milhões sendo pagos entre 2034 e 2043).

A assinatura de Yamamoto significa que os Dodgers gastaram mais de US$ 1,1 bilhão em pagamentos de contratos futuros apenas em dezembro. Com as duas estrelas japonesas em seu elenco, a pressão para ganhar uma flâmula da MLB será maior do que nunca.