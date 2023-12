Prisão de Todd Chrisley defende serviço de alimentação após reclamações de animais mortos

Todd Chrisley é um presidiário faminto… alegando que está sendo alimentado com refeições infestadas de animais enquanto está atrás das grades – embora sua prisão discorde.

Em uma declaração ao TMZ, o Federal Bureau of Prisons (FBOP) está inflexível de que operam instalações seguras e humanas, apesar das alegações de Todd de que ratos/esquilos estão à solta em suas instalações de armazenamento de alimentos e um gato morto caiu do teto sobre sua comida. – agregar a qualidade dos alimentos consumidos pela sua população encarcerada é uma prioridade.

A FBOP também refuta as alegações de Todd de que os alimentos estão carregados de mofo preto e desatualizados há pelo menos um ano… dizendo que os alimentos vencidos são descartados e não utilizados.

Na verdade, eles trabalham de acordo com os regulamentos da FBOP e nos dizem… sua missão no serviço de alimentação visa fornecer refeições saudáveis, nutricionalmente saudáveis ​​e apetitosas que atendam às necessidades de cada indivíduo.

As instituições FBOP – incluindo a FPC Pensacola, onde Todd está encarcerado – são credenciadas pela American Correctional Association, que abrange a vida em ambientes fechados e outras regulamentações essenciais, como condições ambientais como temperatura e qualidade do ar.

Claramente, eles não estão entusiasmados com o fato de Todd falar sobre as condições da prisão enquanto estão atrás das grades… e o FBOP diz que insta os presos a procurarem uma revisão formal através do Programa de Reparação Administrativa da prisão para quaisquer preocupações.