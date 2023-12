Probabilidades do Troféu Heisman 2023: Quem é o favorito para vencer este ano?

Tele Troféu Heisman é amplamente considerado o prêmio de maior prestígio do futebol universitário. Com uma rica história que remonta a 1935, o Troféu Heisman reconhece o melhor jogador do esporte todos os anos.

À medida que nos aproximamos do final da temporada de futebol americano universitário de 2023 e nos preparamos para a temporada do Bowl e o playoff de futebol universitário, a lista oficial dos finalistas do Troféu Heisman deste ano foi anunciada.

Qual dos quatro finalistas é o favorito para ganhar o troféu?

Entre os jogadores que disputam o cobiçado prêmio está LSU quarterback Jayden Daniels. Daniels teve uma temporada impressionante, passando para 3.812 jardas e correndo para mais de 1.100 jardas, contabilizando um total de 50 touchdowns. Seu desempenho excepcional fez dele um favorito ao Troféu Heisman, com as apostas esportivas dando a ele as melhores chances de vitória.

Outro finalista de destaque é Estado de Ohio receptor amplo Marvin Harrison Jr. Harrison não apenas se destacou na recepção de passes, mas também deixou sua marca na endzone, marcando 14 touchdowns. Suas estatísticas impressionantes lhe renderam um lugar entre os principais candidatos ao Troféu Heisman, embora suas chances de vitória sejam consideradas longas.

Bo Nixo Óregon quarterback, também está concorrendo ao prestigiado prêmio. Nix teve uma temporada estelar, arremessando impressionantes 4.145 jardas e marcando 46 touchdowns multifacetados. Seu desempenho ajudou a levar os Ducks a um impressionante recorde de 11-2 e a uma classificação entre os 10 primeiros nas pesquisas.

Michael Penix, o Washington quarterback, é outro finalista que tem chamado a atenção dos torcedores do futebol universitário. Penix levou os Huskies a uma vaga nos playoffs e a uma temporada invicta do título do Pac-12. Ele arremessou para impressionantes 4.218 jardas e 33 touchdowns, com média de 324,5 jardas por jogo, líder da liga. Apesar de seu forte desempenho, as chances de Penix ganhar o Troféu Heisman não são tão favoráveis ​​quanto as de Jayden Daniels.

Quais são as hipóteses?

De acordo com as últimas probabilidades do DraftKings, Jayden Daniels é o claro favorito para ganhar o Troféu Heisman, com chances de -1200. Michael Penix segue atrás com probabilidades de +900, enquanto Bo Nix é considerado um azarão com probabilidades de +1500. Marvin Harrison Jr.apesar de sua temporada impressionante, tem chances longas de +20.000.

O Troféu Heisman tem uma longa e célebre história, com vencedores anteriores incluindo jogadores lendários como Barry Sanders, Tim Tebow e Lamar Jackson. Enquanto aguardamos ansiosamente o anúncio do vencedor deste ano, fica claro que Jayden Daniels é o favorito.

Porém, tudo pode acontecer no futebol universitário e os demais finalistas não devem ser excluídos. O Troféu Heisman é um dos prêmios mais esperados do futebol universitário, e os fãs de todo o país estarão ansiosos para ver quem leva para casa a prestigiosa homenagem.