Problemas em Pittsburgh: George Pickens parece odiar jogar pelos Steelers

2023 deveria ser um ano de fuga para George Pickens em seu segundo NFL temporada. Em vez disso, não tem sido nada além de frustração para o wide receiver mercurial.

Claro, ele superará facilmente seus totais de recepção, jardas e (provavelmente) touchdowns em sua temporada de estreia, mas ele está na média menos de sete alvos por jogo e sua produção tem sido inconsistente. Pickens lhe dirá que ele não pega a bola o suficiente em situações vantajosas e que o O jogo do quarterback do Steelers tem sido abaixo da média.

Comentaristas e fãs chamam George Pickens

Isso seria verdade, mas Pickens terá que começar a aceitar alguma culpa por suas lutas e pelas do ataque. Durante Quinta à noite futebolPickens ficou visivelmente chateado nos bastidores, o que se tornou uma espécie de Tradição do wide receiver do Steelers.

Várias vezes durante a noite as câmeras mostraram Pickens mostrando nenhum esforço durante o bloqueio de execução. Aconteceu em algumas rotas de passagem também. Comentadores Al Michaels e Kirk Herbstreit percebeu isso e, com razão, chamou Pickens. Herbstreit ficou particularmente perturbado.

“Ele está meio que interrompendo o jogo. Acho que isso envia uma mensagem ao seu time. Eu observo os recebedores quando se trata de sua disposição de bloquear e do esforço que eles estão dispostos a fazer. Isso meio que representa o pulso de a equipe. Mau visual.”

Diontae Johnsonque teve seu próprio esforço criticado pelos fãs e também teve alguns acessos de raiva nesta temporada, foi questionado sobre Pickens após o jogo e mencionou que ele tem que manter Pickens focado.

Ele provavelmente está frustrado. Meu trabalho é apenas continuar dizendo a ele para manter a cabeça no jogo. Você nunca sabe quando sua oportunidade chegará e não pode deixar que uma jogada ruim defina você. Então estou sempre lá para ajudá-lo, tentando manter a cabeça no jogo e manter a energia alta, ao mesmo tempo que precisamos dele. Se sua energia estiver baixa e a bola vier em sua direção, talvez você não consiga fazer uma jogada. Mas ele ficará bem.

Não é ideal que um dos seus dois principais apanhadores de passes precise ser segurado na mão para poder ser engajado durante um jogo completo. Mike Tomlin tem um trabalho difícil quando se trata de transformar Pickens no receptor de elite que seu talento sugere que ele deveria ser.