Problemas no CAIXA TEM? Resolva AGORA e receba seu pagamento

O Caixa Tem é um aplicativo desenvolvido pelo Governo Federal para facilitar o acesso dos brasileiros a serviços bancários. Com ele, você pode abrir uma conta digital gratuita, fazer transferências, pagamentos e saques, além de acessar informações sobre benefícios sociais.

O Caixa Tem foi criado em 2020 durante a pandemia de COVID-19 para facilitar o pagamento do auxílio emergencial. Desde então, o aplicativo se tornou uma ferramenta essencial para os brasileiros, oferecendo uma série de serviços bancários de forma rápida e fácil.

Como abrir uma Poupança Digital no Caixa Tem

Para abrir uma conta no app, basta baixa-lo na App Store ou Google Play e seguir as instruções. Você precisará informar seu CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Depois de criar uma conta, será possível acessar todos os serviços disponíveis no aplicativo.

O Caixa Tem oferece uma série de serviços bancários, incluindo:

Abertura de conta digital gratuita;

Transferências;

Pagamentos;

Saques;

Acesso a informações sobre benefícios sociais.

O Caixa Tem também oferece uma série de vantagens, incluindo:

Serviço gratuito;

Acesso fácil e rápido;

Segurança e confiabilidade;

Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Problemas no aplicativo deixam usuários preocupados

Recentemente, o aplicativo Caixa Tem tem recebido muitas críticas por parte dos beneficiários do Bolsa Família. Os usuários afirmam que o aplicativo está sendo bloqueado em várias situações.



De acordo com informações da Caixa Econômica, o bloqueio está sendo realizado como medida de segurança para evitar possíveis fraudes. No entanto, muitos usuários têm relatado que seus aplicativos estão sendo bloqueados mesmo sem terem realizado qualquer ação suspeita.

A seguir, apresentamos algumas possibilidades para o bloqueio:

Cadastro de múltiplos CPFs;

Ultrapassar o limite de movimentação mensal da conta, que é de R$ 5 mil;

Irregularidades no cadastro;

Suspeitas de fraudes ou violação dos termos de uso do Caixa Tem;

Uso do mesmo CPF em outros dispositivos.

Mas, como resolver o bloqueio do Caixa Tem?

O sistema tem apresentado bastante estabilidade e, com isso, existe a possibilidade de bloqueio. Para desbloquear o aplicativo, caso aconteça, o usuário deve seguir as seguintes etapas:

Baixar o aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos iOS e Android ;

e ; Fazer o login na sua conta;

No menu, selecionar a opção “Liberar Acesso”;

Em seguida, um sistema de ajuda automática será exibido na tela;

Clicar no link disponível, que redirecionará para o WhatsApp;

Seguir as instruções e enviar os documentos solicitados para o desbloqueio do aplicativo.

A confirmação do desbloqueio pode levar até 48 horas. Caso não seja possível realizar o processo online ou se o problema for mais grave, é necessário comparecer a uma agência bancária. Nessa situação, o prazo para o desbloqueio também é de até 48 horas.

R$ 1 mil liberado para grupo de beneficiários no Caixa Tem

O programa Bolsa Família passou por alterações significativas nos últimos meses. Agora, as famílias beneficiárias do programa têm direito a um pagamento mínimo de R$ 600, com o objetivo de garantir que cada membro familiar tenha acesso a um valor mínimo de R$ 142.

Além disso, estão sendo oferecidos benefícios extras, como um adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até seis anos de idade. Também está sendo concedido um valor adicional de R$ 50 para crianças, adolescentes de 7 a 18 anos e gestantes.

É importante destacar que os benefícios do Bolsa Família são acumulativos. Portanto, famílias com mais de um membro que preencha os critérios podem receber um valor mensal de até R$ 1.000.

Cadastro atualizado

Para ser elegível, é necessário atender a todos os requisitos, sendo que o principal deles, além da renda, é manter os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Assim, evita-se o bloqueio do benefício.

Além disso, exige-se que as crianças e adolescentes de todas as faixas etárias mantenham a vacinação em dia e tenham uma frequência escolar mínima de 75%. As gestantes devem realizar o pré-natal adequadamente, e as crianças com até sete anos de idade devem receber acompanhamento nutricional.