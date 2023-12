Procfit CONTRATA profissionais de forma presencial e REMOTA

A Procfit, empresa de desenvolvimento de software que visa que descomplicar a gestão e transformar os processos comerciais mais fluídos e eficientes, está com ótimas oportunidades abertas no mercado de trabalho. Isto é, antes mesmo de falar com mais detalhes sobre, veja quais são as possibilidades disponíveis:

Analista de DBA – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Monitoramento de TI – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista Programador SQL – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista Programador II – Trabalho Remoto – Efetivo;

Assistente Comercial – Santos – SP – Efetivo;

Assistente de Homologação – Santos – SP – Efetivo: Realizar testes das novas funcionalidades dentro sistema, assim como teste dos suportes de Bugs. Participar da elaboração de especificações técnicas junto ao cliente. Elaborar plano de teste dos projetos e suportes. Alinhar plano de testes e reportar as correções para área de desenvolvimento. Elaborar manuais, roteiros de testes e vídeos treinamentos;

Banco de Talentos – Santos – SP – Banco de talentos.

Mais sobre a Procfit

Contando mais sobre a empresa, vale destacar que a Procfit é uma rede formada por um grupo de profissionais multidisciplinar com experiência em processos de gestão e tecnologia da informação, que desenvolve e implanta softwares empresariais inovadores, garantindo maior produtividade, menor custo e consequentemente maior desempenho e rentabilidade para sua empresa.

Além disso, sua missão é ser a sua parceira estratégica no fornecimento de ferramentas com tecnologia de última geração, desenvolvida com base nas melhores práticas, com incomparável relação custo-benefício.

Seus produtos são robustos e escalonáveis, portanto, sua empresa pode crescer, conquistar mercados inexplorados e enfrentar o aumento de concorrência e competitividade tranquilamente, sem medo de que para enfrentar novos desafios, seja necessária a substituição repentina do software de gestão, demandando um novo começo e o desvio de foco no crescimento e nos resultados da sua empresa.

Confira alguns benefícios ofertados

Plano de Saúde e Odontológico;

Vale Refeição / Alimentação Flexível;

Vale Presente de Aniversário;

Participação nos Lucros;

Gympass;

Auxílio-Creche;

Convênio com Instituições de Ensino;

Convênio Farmácia;

Seguro de Vida: Para garantir a tranquilidade da família dos nossos colaboradores.

Convênio com o SESC Credencial.



O que é preciso para se candidatar?

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só clicar nesse link para ser redirecionado à página da Gupy. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

