Programa acumula BILHÕES de reais e cresce 90% em 2023

O programa social Bolsa Família encerrou o ano de 2023 ultrapassando a marca de R$ 169 bilhões em repasses. Os dados revelam um aumento de 90% em comparação ao ano anterior, consolidando-se como um dos maiores programas de transferência de renda da história do Brasil.

Ao longo do ano, o Bolsa Família beneficiou, em média, 21,3 milhões de famílias em todo o país, marcando seu vigésimo aniversário com números recordes de abrangência. No exercício anterior, sob o nome de Auxílio Brasil, o programa distribuiu cerca de R$ 89 milhões a uma média de 19,2 milhões de beneficiários.

O montante repassado em dezembro, destinado a aproximadamente 21 milhões de beneficiários do Bolsa Família, impulsionou o programa para um patamar financeiro superior até mesmo aos orçamentos destinados à Saúde e Educação. Os números finais demonstram que o Bolsa Família, neste ano, superou os R$ 169 bilhões, quase o dobro do ano anterior.

Vale ressaltar que, enquanto o orçamento previsto para a Saúde foi de R$ 168 milhões e para a Educação foi de R$ 130,6 bilhões, o Bolsa Família emergiu como um pilar crucial no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade econômica. O governo federal destaca o papel do programa na promoção da inclusão social ao longo das duas últimas décadas.

Critérios de elegibilidade do Bolsa Família

O programa Bolsa Família passou por algumas mudanças em 2023, abrindo caminho para um alcance mais amplo e valores recordes de benefícios. Atualmente, as famílias que têm direito ao programa são aquelas com renda per capita de, no máximo, R$ 218 por mês.

O destaque deste ano foi o aumento substancial no valor médio repassado às famílias beneficiárias, atingindo o patamar recorde de R$ 670,36 por mês. Comparado com o ano anterior, que registrou um benefício médio de R$ 394,48, essa elevação representa um avanço significativo nas condições financeiras das famílias atendidas pelo programa.

Além dos critérios econômicos, o Bolsa Família possui algumas condicionalidades para garantir que o benefício seja direcionado para quem realmente necessita. Entre essas condicionalidades, destaca-se a frequência escolar de crianças e jovens, reforçando o compromisso do programa com a educação. Além disso, a caderneta de vacinação em dia é uma exigência fundamental, promovendo a saúde e a prevenção de doenças.

Outra medida crucial é o acompanhamento nutricional de crianças e gestantes. Esse aspecto do programa visa garantir o desenvolvimento saudável das crianças e o suporte necessário para as gestantes, contribuindo para a redução da desnutrição e melhorando os índices de saúde materno-infantil.



Você também pode gostar:

Calendário de pagamento do programa social

Os beneficiários do Bolsa Família foram surpreendidos com uma boa notícia neste mês de dezembro: o calendário de pagamento foi antecipado, proporcionando um alívio financeiro adicional durante as festas de fim de ano. O processo de depósito das parcelas teve início no dia 11 e se estenderá até o dia 22, seguindo o critério do NIS (Número de Identificação Social).

A antecipação do calendário visa facilitar o acesso aos recursos financeiros por parte das famílias beneficiárias do programa social. Para verificar as informações detalhadas sobre as parcelas e as datas específicas de pagamento, os beneficiários podem utilizar o aplicativo Caixa TEM.

O governo incentiva os beneficiários a utilizarem o aplicativo Caixa Tem como uma ferramenta para se manterem atualizados sobre o recebimento do Bolsa Família. O App está disponível gratuitamente para aplicativos Android e iOS.