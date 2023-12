Programa Assistência Com Você atende moradores do povoado Capela

A oitava edição do Programa Assistência Com Você levou serviços públicos da Prefeitura de Penedo para famílias do povoado Capela e comunidades próximas na última quarta-feira, 20.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal da Mulher e empresas concessionárias de água e energia.

O trabalho concluído com sorteio de brinde atendeu 71 pessoas na Tenda da Saúde, pasta que levou o Expresso Saúde para a comunidade onde 46 pessoas procuraram orientação ou se habilitaram ao Bolsa Família.

A criançada também se divertiu pra valer, no Espaço Kids e na Tenda Pipe. O público feminino também recebe atenção especial no Assistência Com Você, com 69 atendimentos registrados no povoado Capela.

O Prefeito Ronaldo Lopes e a Secretária Ana Teresa conversaram com moradores durante as atividades também prestigiadas por vereadores da Câmara Municipal de Penedo e diversas lideranças comunitárias.

