Programa Assistência Com Você será realizado no povoado Capela na quarta-feira, 20

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), realiza na quarta-feira, 20 de dezembro, o Programa Assistência Com Você na comunidade Capela, atendendo ainda moradores dos povoados próximos.

A iniciativa do governo Ronaldo Lopes/João Lucas descentraliza atendimentos da SEMASDH para famílias de baixa renda, assim como serviços das secretarias municipais da Mulher, Saúde e Educação.

O trabalho acontece na rua do posto de saúde do povoado Capela, onde será instalada a estrutura do Assistência Com Você.

Enquanto pais e mães são atendidos, inclusive tarifa social de água e de energia, a criançada pode se divertir na Arena PIPE (Primeira Infância de Penedo).

A Prefeitura de Penedo disponibiliza serviços do Cadastro Único/Bolsa Família, Procon Municipal, Sala do Empreendedor, Educação para Jovens e Adultos e iniciativas da Secretaria Municipal da Mulher, encerrando as atividades com grande sorteio de brindes.

O Expresso Saúde também estará no povoado Capela, disponibilizando serviços da Secretaria Municipal de Saúde, inclusiva vacinação contra Covid-19.