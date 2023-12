Programa de pré-visualização do UFC Austin e BKFC 56: Perry x Alvarez, Dariush x Tsarukyan e o renascimento de Bobby Green

Sábado servirá como uma noite divertida de esportes de combate para os fãs, com o UFC retornando ao Texas para um evento lotado do UFC Austin, e o BKFC traz o BKFC 56 para Salt Lake City, encabeçado pela luta mais emocionante do fim de semana entre Mike Perry e Eddie Alvarez .

Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Jed Meshew do MMA Fighting visualizam os dois cards de luta, a atração principal do UFC na divisão peso leve entre Beneil Dariush e Arman Tsarukyan, discutem se é uma questão de vida ou morte para as esperanças de título de Beneil Dariush, o Co-evento principal de Bobby Green x Jalin Turner e muito mais do evento de sábado à tarde. Além disso, eles discutirão a luta Perry x Alvarez, o restante das lutas com nomes reconhecíveis para os fãs de MMA, qual evento tem a melhor chance de ser a história principal na próxima semana, perguntas dos ouvintes e muito mais.

Veja o show de pré-visualização do UFC Austin e BKFC 56 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.