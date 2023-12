Programa Farmácia Popular beneficia 22 milhões de brasileiros em 2023

Seis meses após a retomada, o Farmácia Popular alcançou o melhor resultado dos últimos quatro anos, beneficiando 22 milhões de brasileiros com acesso a medicamentos gratuitos ou com preço subsidiado pelo programa. Esse aumento representa 8,8% a mais em comparação com 2022.

Consequentemente, mais de dois milhões de pessoas, que anteriormente não haviam sido atendidas nos últimos anos, conseguiram acesso aos produtos farmacêuticos.

Gratuidade completa de medicamentos no Farmácia Popular

Principalmente, neste ano, foi assegurada a gratuidade completa de 40 medicamentos para 11 doenças aos beneficiários do programa Bolsa Família, o que contribuiu significativamente para o aumento no número de pessoas beneficiadas.

Atualmente, o Farmácia Popular está presente em 4.515 municípios brasileiros, o que equivale a 81% das cidades do país, e conta com quase 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o território nacional.

A princípio, em junho, mês da retomada e anúncio de ampliação do programa, o Farmácia Popular atendeu 831.809 beneficiários do Bolsa Família. Já em novembro, esse número subiu para 1.030.810, com a distribuição de 156.846.615 medicamentos e fraldas geriátricas. Isso representou um crescimento de 23,9% no número de pacientes atendidos e um aumento de 19,8% no número de retiradas feitas por pessoa do Bolsa Família.

Ampliação do acesso farmacêutico

Além disso, o programa ampliou o acesso farmacêutico na saúde da mulher, registrando um aumento no número de usuários e na dispensação de medicamentos. Durante o mês da retomada, 87.536 mulheres retiraram remédios oferecidos com 100% de gratuidade, que incluíam tratamentos para osteoporose e anticoncepcionais.



Sobretudo, seis meses depois, o número saltou para 167.398 mulheres atendidas, quase o dobro de pacientes, com um aumento na dispensação de medicamentos para osteoporose e anticoncepção, passando de 242.193 para 453.007 fármacos, representando um crescimento de 87%.

Contudo, o relançamento do programa possibilitou o credenciamento de novas farmácias e drogarias em 811 cidades de todas as regiões do país. A expectativa do Ministério da Saúde é alcançar a universalização do programa, cobrindo 93% do território nacional, com estabelecimentos credenciados em 5.207 localidades.

Além disso, a priorização foi para os municípios participantes do programa Mais Médicos, localizando 94,4% deles nas regiões Norte e Nordeste. Até agora, 236 novos estabelecimentos obtiveram credenciamento em 186 localidades, ajudando a reduzir as lacunas de assistência, sendo que 32 cidades do Norte tiveram sua primeira unidade cadastrada.

No total, 218 farmácias estão situadas em 170 cidades no Norte e no Nordeste.

Medicamentos disponíveis no farmácia popular

Atualmente, as medicações disponíveis no programa estão divididas em duas categorias. Parte da lista é gratuita, e outra parte tem um desconto de 90% em relação ao preço tabelado das farmácias comerciais.

No entanto, os remédios que antes tinham apenas desconto passarão a ser gratuitos para os beneficiários do Bolsa Família. Abaixo, é apresentada a lista completa:

Inicialmente gratuitos para toda a população:

– Asma: brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg); dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg); sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg).

– Diabetes: cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg); glibenclamida (5 mg); insulina humana regular (100 ui/ml); insulina humana (100 ui/ml).

– Hipertensão: atenolol (25 mg); besilato de anlodipino (5 mg); captopril (25 mg); cloridrato de propranolol (40 mg); hidroclorotiazida (25mg); losartana potássica (50 mg); maleato de enalapril (10 mg); espironolactona (25 mg); furosemida (40 mg); succinato de metoprolol (25 ml).

Com coparticipação (e agora, também gratuitos para os beneficiários do Bolsa Família):

– Anticoncepcionais: acetato de medroxiprogesterona (150 mg); etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg); noretisterona (0,35 mg); valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg).

– Dislipidemia (colesterol alto): sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg).

– Doença de Parkinson: carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg); cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg).

– Glaucoma: maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg).

– Incontinência: fralda geriátrica.

– Osteoporose: alendronato de sódio (70 mg).

– Rinite: budesonida (32 mg e 50 mg); dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose).

– Diabetes tipo 2 + doença cardiovascular (> 65 anos): dapagliflozina (10 mg).