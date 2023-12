Programa Minha Chance forma cerca de 400 pessoas em cursos profissionalizantes gratuitos ofertados pela Prefeitura de Penedo

O maior programa de qualificação profissional lançado pela Prefeitura de Penedo concluiu a formação para cerca de 400 pessoas, sem custo para os beneficiados, graças ao investimento do governo Ronaldo Lopes/João Lucas junto ao SENAI.

A entrega dos certificados foi realizada no ginásio do Complexo Educacional e Esportivo da SEMED, o antigo Ginásio do SESI, na noite desta quinta-feira, 14, reunindo a maioria dos concluintes em dez diferentes áreas de formação viabilizadas pelo Programa Minha Chance.

“Nós fomos buscar o que há de melhor em capacitação profissional e estamos oferecendo esses cursos do SESI/SENAI gratuitos, sem custo pra vocês. Em outros lugares, como Arapiraca e Maceió, eles são pagos e não são baratos. Então esse é o diferencial do nosso governo porque temos interesse em capacitar o povo de Penedo”, disse o Prefeito Ronaldo Lopes na solenidade, destacando o benefício para famílias lideradas por quem está apto para atuar no mercado de trabalho ou empreender.

A iniciativa cujo foco é atender pessoas de baixa renda acontece por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), pasta administrada por Ana Teresa Lopes.

“O Minha Chance é o xodó de nossa equipe porque é um programa que modifica vidas a longo prazo. O conhecimento é algo que a gente leva a vida para a vida inteira, independente de governo, independente de qualquer coisa. E o Minha Chance proporciona isso e fico muito feliz vendo alguns de vocês já trabalhando ou empreendendo”, afirmou Ana Teresa para os beneficiários que participaram da formatura junto com familiares.

Thyana Cysneiros, gerente da unidade Arapiraca SESI/SENAI, representou a instituição na formatura. “O Sistema S realmente faz a diferença no desenvolvimento do nosso país, e em especial aqui em Penedo, e o Programa Minha Chance é uma grande chance para vocês”, destacou, confirmando que a parceria com a Prefeitura de Penedo é destaque em educação profissional para Alagoas.

Ela também confirmou a continuidade da ação conjunta em Penedo, informando que em 2024 serão abertas mais 1.700 vagas de qualificação profissional por meio do Programa Minha Chance e que as matrículas lançadas esta semana foram prorrogadas até a próxima quarta-feira, 20, na unidade SESI/SENAI em Penedo.

O Secretário Executivo da Sesau Alagoas, Guilherme Lopes, representou o Governador Paulo Dantas na solenidade e destacou os avanços feitos em Penedo a partir de 2021. “É impressionante como Penedo tornou-se referência para Alagoas, os programas da nossa cidade servem como modelo para outros municípios”, declarou, rebatendo a oposição feita por pessoas que têm visão muito pequena e atuam para atrasar o desenvolvimento.

Vereadores e secretários municipais também prestigiaram a solenidade de formatura do Minha Chance, todos enaltecendo em seus pronunciamentos a colaboração com o governo que mais promove inclusão social e capacitação profissional na história de Penedo.

A solenidade de formatura das turmas 2023 do Programa Minha Chance foi encerrada com show de Luís Morall e banda. E quem não participou da cerimônia, deve pegar seu certificado na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada ao lado Escola Estadual Ernani Méro, próximo da Gruta de Nossa Senhora de Fátima.

