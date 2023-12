Proprietários do Cleveland Browns, família Haslam, acusados ​​de suborno na venda da empresa

TA família Haslam, proprietária do Cleveland Brownsenfrenta atualmente acusações de suborno na tentativa de vender uma empresa. Berkshire Hathaway de Warren Buffett alegou que a família Haslam tentou subornar executivos da rede de paradas de caminhões Pilot. Num contra-processo, a Berkshire também alega que os Haslams pagaram milhões de dólares para inflacionar os lucros da empresa este ano.

Se tiverem sucesso, os Haslams poderão potencialmente forçar a Berkshire a pagar mais pela sua participação restante de 20% na empresa, que está avaliada em cerca de 3,2 mil milhões de dólares. A Berkshire tornou-se recentemente a proprietária majoritária da empresa no início deste ano.

A família Haslam, que inclui Cleveland Browns sócio-gerente Jimmy Haslam e ex-governador do Tennessee Bill Haslaminicialmente processou a Berkshire Hathaway por supostamente tentar subestimar os ganhos da Pilot neste ano, alterando suas práticas contábeis.

De acordo com a Associated Press, a Berkshire afirma que “Jimmy Haslam se ofereceu para pagar pessoalmente bônus aos executivos que excederiam em muito seus salários anuais com base no preço que a família recebesse pela participação restante”.

A oferta teria sido feita em um jantar em um clube de campo em Knoxville, Tennessee, em março, e repetida a pelo menos quatro outros executivos de alto nível. O ex-CEO da Pilot também estendeu a oferta a pelo menos 10 outros executivos em abril, de acordo com documentos da Berkshire.

“São invenções malucas”, dizem os advogados

Em resposta a essas alegações, a advogada da família Haslam, Anitha Reddy, declarou: “Chamamos as alegações da Berkshire de invenções selvagens em nosso documento de oposição. Não acho que poderíamos ter sido mais claros ao contestá-las. E se houver alguma dúvida na mente da Berkshire, achamos que eles são falsos e pretendemos derrotá-los em qualquer cronograma que o tribunal ordenar.”

O processo original está programado para ocorrer em janeiro. Ambas as partes terão a oportunidade de apresentar os seus argumentos e provas antes de ser tomada uma decisão.

Este caso atraiu atenção significativa devido ao envolvimento de indivíduos de alto perfil e às grandes somas de dinheiro em jogo. As acusações de suborno e manipulação financeira têm sérias implicações tanto para a família Haslam como para a Berkshire Hathaway. Resta saber como se desenrolará esta batalha jurídica e qual o impacto que terá no futuro da cadeia de paragem de camiões Piloto.