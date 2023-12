Prova de Vida do INSS: Novo Alerta está deixando os aposentados preocupados; entenda

Nos últimos tempos, tem havido um aumento preocupante no número de golpes relacionados à prova de vida do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Os casos têm afetado principalmente os idosos, que são mais vulneráveis ??a fraudes devido à falta de familiaridade com a tecnologia.

Neste artigo, abordaremos esses golpes, como eles são realizados e forneceremos dicas essenciais para proteger os aposentados e pensionistas.

Como funciona o golpe da prova de vida do INSS?

Os golpistas estão se aproveitando da dificuldade que muitos idosos têm em lidar com a tecnologia para realizar suas fraudes. Eles entram em contato por meio de ligações, SMS, WhatsApp ou e-mail, fingindo serem funcionários do INSS. A estratégia é assustar as vítimas, alegando que o pagamento será bloqueado ou que o prazo para a realização da prova de vida está se esgotando.

Em seguida, eles solicitam aos aposentados e pensionistas que forneçam dados pessoais, bancários e até mesmo uma foto do documento de identificação. Com essas informações em mãos, os criminosos conseguem contrair empréstimos em nome das vítimas, movimentar suas contas bancárias e até mesmo administrar seus salários.

Mudanças na responsabilidade da prova de vida

Uma informação importante que precisa ser destacada é que a prova de vida do INSS já não é mais responsabilidade do segurado. Agora, cabe ao próprio Instituto fazer o cruzamento de dados para verificar se o titular do benefício continua vivo.

Isso significa que não é necessário comparecer pessoalmente a agências bancárias ou ao INSS para realizar o procedimento.

Como evitar cair no golpe da prova de vida do INSS



Você também pode gostar:

O gerente da maior Agência da Previdência Social (APS) no Acre, a unidade Rio Branco, Ocian Florêncio, orienta que os aposentados e pensionistas nunca forneçam dados pessoais por telefone, mensagem ou WhatsApp, principalmente quando se trata de um funcionário do INSS. O próprio Instituto já possui os dados do cidadão.

Para evitar cair nesse tipo de golpe, o governo federal listou algumas dicas importantes:

Mantenha seus dados de contato atualizados no Meu INSS ou pelo telefone 135. Não atenda solicitações de dados por e-mail, mensagem ou telefone. Desconfie de mensagens não identificadas e evite clicar em links enviados por SMS. O número do SMS utilizado pelo INSS para informar os cidadãos é 280-41. Acesse o MEU INSS na plataforma Gov.br para confirmar qualquer contato ou convocação. Utilize apenas os canais oficiais de atendimento para cumprir solicitações do INSS, seja para agendar um serviço ou entregar documentos.

Importância da prova de vida para a segurança dos beneficiários

Apesar dos golpes relacionados à prova de vida do INSS, é importante destacar que o procedimento em si é fundamental para garantir a segurança dos beneficiários. Através dessa verificação, o Instituto pode identificar possíveis fraudes ou pagamentos indevidos, protegendo assim o patrimônio dos aposentados e pensionistas.

Orientações adicionais do INSS

Além das dicas já mencionadas, o INSS também orienta os beneficiários a estarem atentos a outras práticas de segurança:

Nunca compartilhe senhas ou informações pessoais com terceiros.

Evite realizar transações bancárias em dispositivos públicos ou em redes Wi-Fi desconhecidas.

Utilize programas de antivírus atualizados em seus dispositivos.

Ademais, o golpe da prova de vida do INSS é uma realidade preocupante que afeta principalmente os idosos. É essencial que todos estejam atentos e conscientes das práticas de segurança para evitar cair nesse tipo de fraude. Seguindo as orientações do governo federal e do próprio INSS, podemos proteger nossos aposentados e pensionistas, garantindo que recebam seus benefícios de forma segura e tranquila.