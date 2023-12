Próxima luta de Anthony Joshua: Quem será o próximo adversário do boxeador britânico?

Antonio Josué está prestes a lutar Otto Wallin na Arábia Saudita, evento que acontecerá no sábado, 23 de dezembro, pouco antes do início das férias. Embora tenha perdido duas lutas consecutivas e seus cinturões contra Oleksandr Usyk, AJ continuou avançando e venceu todas as lutas desde que isso aconteceu. Os fãs e especialistas do boxe ainda o consideram um dos pesos pesados ​​mais emocionantes do mundo e também um grande sucesso de bilheteria sempre que luta. Em termos de pay-per-view, talvez apenas Fúria de Tyson atrai mais fãs para assistir, mas Anthony Joshua está logo atrás dele. Caso ele vença a luta deste sábado, os fãs querem saber quem é o próximo da fila e já recebemos alguns relatos sobre isso.

Anthony Joshua mostra seu estranho método de treinamento cortando lenha

Poucos dias antes do sábado ‘Dia do Acerto de Contas’ em Riaderecebemos a notícia de que as equipes de Anthony Joshua e Deontay Wilder estavam em negociações para fechar um acordo de duas lutas em 2024. O plano é para ambos mais selvagem e Joshua vencerão suas respectivas lutas na Arábia Saudita para que possam sentar e discutir os detalhes do acordo de duas lutas. Quando isso acontecer, o vencedor poderá potencialmente disputar o título contra o vencedor do torneio de fevereiro. Tyson Fury x Oleksandr Usyk luta de unificação. Definitivamente teremos um 2024 interessante que certamente terá mais megalutas em Riade.

Anthony Joshua poderia lutar contra Tyson Fury a seguir?

Dado que Anthony Joshua e Tyson Fury são os maiores atrativos de bilheteria dos pesos pesados, eles provavelmente estão destinados a um dia se cruzarem dentro do ringue. Por enquanto, as possíveis negociações anteriores entre ambas as equipes parecem pausadas, mas eventualmente serão retomadas. Não tentar fazer pelo menos uma briga acontecer pode ser considerado uma má decisão de negócios. Outra luta que pode eventualmente interessar a Joshua é a trilogia contra Oleksandr Usyk, embora pareça muito mais distante no tempo. Por agora.