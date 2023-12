Publicitário de Taylor Swift ameaça Deuxmoi por causa de rumores de casamento secreto com Joe Alwyn

Thouve rumores na internet de que antes de terminar, Taylor Swift e Joe Alwyn realmente se casar. Há muito tempo que as pessoas falam sobre isso como um fato. Pessoas que amam Taylor Swift tendem a ficar um pouco intensas quando falam sobre a vida pessoal da popstar. Alguns deles são tão obcecados por ela que seguem cada movimento dela e criam narrativas em torno de suas ações que às vezes não são precisas. Este é um daqueles casos em que muitos Swifties adoraram que Taylor Swift e Joe Alwyn fossem um casal. Mas eles ficaram totalmente inconsoláveis ​​quando perceberam que a cantora havia terminado com o ator inglês. Agora Taylor está com Travis Kelce e tendo o melhor momento de sua vida.

Mas o assessor de Swift, Tree Paine, estava cansado de tantos rumores sobre seu cliente e amigo de longa data. Ela decidiu postar na plataforma X, onde criticou todo mundo que está criando essas narrativas falsas sobre Swift sem nem saber o que está acontecendo. Se você adivinhar qual publicação está falando sobre esse suposto casamento secreto, você pode adivinhar corretamente. Deuxmoi é uma publicação de fofocas que frequentemente trata de rumores que às vezes não são nada precisos. Paine escreveu: “Já chega dessas mentiras fabricadas sobre Taylor de Deuxmoi. NUNCA houve um casamento ou cerimônia de QUALQUER tipo. com postagens como essas.”

Chega dessas mentiras fabricadas sobre Taylor de Deuxmoi. NUNCA houve casamento ou cerimônia de QUALQUER tipo. Isso é uma loucura de postar. É hora de você ser responsabilizado pela dor e pelo trauma que causa com postagens como essas. pic.twitter.com/cFi0wQc9cp ? Árvore Paine (@treepaine) 1º de dezembro de 2023

Taylor fez uma cerimônia com Joe Alwyn?

Abaixo do tweet de Paine, havia um informante anônimo que confirmou que Taylor Swift teve uma cerimônia secreta em 2020 ou 2021 no Reino Unido e mais de uma pessoa descreveu isso como um casamento. No entanto, esta cerimônia nunca foi legalizada. O proprietário do Deuxmoi respondeu que colocaria essa informação em sua lápide quando morresse. Deuxmoi compartilhou um relato anônimo deste suposto casamento entre Taylor Swift e o ator. Com sua resposta, Paine está basicamente dizendo que há uma possibilidade de Taylor Swift processar Deuxmoi por difamação.