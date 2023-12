Publicitário de Taylor Swift detona relatório falso sobre casamento de Joe Alwyn

Taylor Swift O assessor de imprensa saiu atacando um site de fofocas sobre celebridades, espalhando rumores de que a superestrela pop havia se casado secretamente com seu ex Joe Alwyn anos atrás.

Árvore Paine representante de longa data de Taylor, postou uma mensagem no X na noite de quinta-feira, criticando a sombria página Deuxmoi do Instagram, que frequentemente publica reportagens não confirmadas sobre a elite de Hollywood.

Chega dessas mentiras fabricadas sobre Taylor de Deuxmoi. NUNCA houve casamento ou cerimônia de QUALQUER tipo. Isso é uma loucura de postar. É hora de você ser responsabilizado pela dor e pelo trauma que causa com postagens como essas. pic.twitter.com/cFi0wQc9cp

Paine escreveu: “Basta com essas mentiras fabricadas sobre Taylor de Deuxmoi. NUNCA houve casamento ou cerimônia de QUALQUER tipo.”

Ela continuou: “É uma loucura postar isso. É hora de você ser responsabilizado pela dor e pelo trauma que causa com postagens como essas”.

Em uma longa postagem no IG, Deuxmoi afirmou que Taylor e Joe se casaram no Reino Unido em 2020 ou 2021, mas o casamento “nunca foi legalizado”, citando várias fontes anônimas.

Como você sabe, Taylor desistiu com Joe em abril, após seis anos de namoro. Durante o relacionamento, Joe foi repetidamente questionado se ele estava noivo de Taylor – e o ator sempre evitou a questão.

Certa vez, ele disse à revista WSJ: “Se eu ganhasse uma libra por cada vez que acho que me disseram que estou noivo, teria muitas moedas de libra”.

Ficar noivo pode estar no horizonte para Taylor. Como qualquer pessoa com pulso sabe, Taylor foi romanticamente ligado ao tight end do Kansas City Chiefs Travis Kelce – e os dois parecem estar apaixonados.