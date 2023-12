quais são as alternativas do consumidor?

Nos últimos anos, muitos brasileiros têm recorrido às lojas online em busca de garantir produtos desejados e serviços. No entanto, a busca por ofertas exige uma dose extra de cuidado para evitar possíveis golpes virtuais. É crucial que os consumidores estejam atentos aos links suspeitos, aos preços praticados pelo mercado e aos direitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

De acordo com uma recente pesquisa conduzida pela StoneCo, em colaboração com o E-Commerce Brasil, Equals e Nuvemshop, o Pix emergiu como o principal meio de pagamento no e-commerce durante a Black Friday de 2023. Além disso, 88,3% dos e-commerces disponibilizaram o Pix como opção de pagamento durante o evento.

O levantamento revelou ainda que 62% dos lojistas optaram por oferecer preços ainda mais atrativos para os consumidores que optaram pelo pagamento via Pix. Essa estratégia visa atrair consumidores em busca de promoções especiais aliada a facilidade do Pix.

Com o aumento das compras via Pix, os consumidores são aconselhados a se familiarizar com essa modalidade para aproveitar as vantagens oferecidas pelos lojistas. No entanto, é essencial estar atento para evitar possíveis fraudes e golpes virtuais.

Saiba como se proteger de fraudes online

Com o aumento das práticas de falsos boletos e golpes envolvendo o Pix, a advogada e professora do curso de Direito da UniFG, Viviane Lisboa, ressalta a importância de os consumidores estarem preparados para identificar e evitar essas armadilhas. Viviane destaca medidas cruciais que os consumidores podem adotar para protegerem-se dessas ameaças, incluindo a verificação da procedência dos sites e a comparação criteriosa de promoções.

A advogada, que faz parte do corpo docente da UniFG, uma instituição integrante do ecossistema nima, destaca a necessidade de os consumidores manterem-se vigilantes e céticos em relação a promoções que possam parecer muito vantajosas. Promoções vantajosas demais muitas vezes são armadilhas utilizadas por golpistas para fazer novas vítimas.

Além de orientar os consumidores a verificarem o endereço do site no início das compras, Viviane Lisboa sugere que seja dada atenção especial às informações de contato da loja ou vendedor. Ela também recomenda a leitura de avaliações de outros clientes e a consulta a sites de avaliações de compras, como o conhecido Reclame Aqui, para garantir uma decisão informada antes de realizar uma compra online.



Como agir ao ser vítima de um golpe do Pix?

A professora Viviane Lisboa, integrante do corpo docente da UniFG, orienta sobre os passos essenciais que os consumidores devem seguir ao perceberem que foram vítimas dessas fraudes. Ao descobrir ter caído em um golpe do Pix, a primeira medida recomendada pela especialista é entrar em contato com a instituição financeira de onde o Pix foi enviado e solicitar o bloqueio do dinheiro na conta de destino.

A especialista destaca a importância de solicitar a realização de um procedimento chamado Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado pelo Banco Central. Esse mecanismo proporciona uma ferramenta adicional para a recuperação de recursos em situações de fraude.

Viviane Lisboa ressalta a relevância de documentar as informações relacionadas ao golpe, recomendando o uso de imagens, prints, gravações e demais provas. Outro passo crucial é o registro de um Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito tanto via internet quanto presencialmente. Essas orientações visam capacitar os consumidores a agirem de maneira rápida diante de situações de fraude.