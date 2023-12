Quais são as diferentes formas de guardar dinheiro no Nubank?

O Nubank é um dos bancos digitais mais populares no Brasil, possuindo milhões de clientes espalhados pelo país. A instituição financeira oferece diversas opções de produtos e serviços para os usuários, assim como diferentes formas de guardar o dinheiro, que incluem as Caixinhas e rendimento na conta, por exemplo.

O banco digital lançou em julho de 2022 as chamadas Caixinhas do Nubank, as quais oferecem aos clientes uma opção de investimento com direcionamento customizado, podendo atender diversas necessidades diferentes.

Segundo Guilherme Espallargas, líder da área de investimentos da fintech, mais de 8,6 milhões de clientes já criaram suas Caixinhas no Nubank. Além disso, mais de R$ 15 bilhões foram investidos em pouco mais de um ano da existência dessa opção de investimento.

A critério de exemplo, um cliente pode criar uma Caixinha no Nubank caso queira viajar, montando um planejamento e guardando dinheiro para alcançar o objetivo. Nesse caso, existem duas opções de investimento disponíveis. Confira a seguir:

RDB do Nubank: Esta opção rende a 100% do CDI, contando com liquidez imediata, diária ou planejada e proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC);

Nu Reserva Imediata: Este fundo possui uma estratégia principalmente de renda fixa, com variações de acordo com o mercado e a economia.

Segundo o Nubank, o RDB é uma boa escolha para os clientes que possuem metas a curto prazo, sendo o investimento por trás da Caixinha de Reserva de Emergência. Além disso, essa opção é recomendada para aqueles que procuram uma maior estabilidade.

Rendimento da conta do Nubank

Além das caixinhas, o cliente do Nubank pode guardar o dinheiro apenas deixando na conta do banco digital, que conta com rendimento a 100% do CDI. No entanto, para que isso seja possível, o dinheiro deve ficar na conta por pelo menos 30 dias, o que significa que o valor do rendimento apenas será creditado ao cliente no 31º dia.



Sendo assim, o cliente deverá realizar o pagamento do Imposto de Renda, neste caso. No entanto, a cobrança do imposto incidirá apenas sobre o valor provindo do rendimento, e não sobre a quantia total disponível na conta. O pagamento da alíquota, inclusive, é feito de maneira automática.

Cripto de dólar

O Nubank agora passa a contar com a “cripto de dólar”, a criptomoeda que possui o maior volume financeiro negociado no Brasil. Sendo assim, a Nu Cripto, plataforma da fintech que já possui outros 14 tokens, oferecerá a USD Coin (USDC), considerada uma moeda digital estável e ligada ao dólar dos Estados Unidos.

É importante destacar que o Nubank está disponibilizando esta nova criptomoeda de maneira gradual aos seus clientes no Brasil. De acordo com o diretor executivo do Nubank Cripto, Thomaz Fortes, a oferta desta criptomoeda ligada ao dólar foi um pedido dos próprios clientes do banco digital.

“A integração do USDC ao Nubank Cripto abre grandes oportunidades não apenas para o cliente interessado em ter este dólar digital em sua carteira”, afirmou Fortes. Para o executivo, com esta oferta somada às características do USDC da Circle, a fintech poderá estudar possibilidades de integração entre os serviços financeiros disponíveis no aplicativo e a área cripto.

Segundo Fortes, o Nubank optou por oferecer a USDC devido ao seu nível de governança, estrutura e reservas comprovadas de 100% em dólar. Isso porque o banco digital poderia ter optado por outra criptomoeda que seja vinculada ao dólar americano.