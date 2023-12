Quais sao os requisitos para especialista no concurso ANTT?

Salários do concurso ANTT acima de R$ 16 mil

O concurso ANTT-Agência Nacional de Transportes Terrestres- anuncia vagas com muitas oportunidades. Além disso, os salários são atrativos.

Contudo, uma das dúvidas é: quem pode se candidatar para o cargo de especialista em regulação? Veja!

Concurso ANTT

O edital do concurso da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) já está disponível, e é natural que os concurseiros tenham dúvidas sobre os requisitos para participação. Aqui está o que você precisa saber para se preparar adequadamente.

Vagas e Remuneração do concurso ANTT

O certame oferece 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres em diversas áreas. O salário inicial é atrativo, fixado em R$ 16.413,35, além de um auxílio alimentação no valor de R$ 658,00.

Requisitos de Formação por Área

Os candidatos devem atender aos requisitos específicos de formação para cada área de especialidade. Confira:



Especialista em Regulação (10 vagas + 38 CR): Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, em qualquer área de formação.

Especialista em Regulação – Direito (10 vagas + 38 CR): Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito.

Especialista em Regulação – Economia (10 vagas + 38 CR): Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Economia.

Especialista em Regulação – Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Transportes e Logística, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal e Engenharia de Infraestrutura (20 vagas + 56 CR): Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em uma das seguintes áreas: Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Transportes e Logística, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, ou Engenharia de Infraestrutura.



O que Esperar do concurso ANTT

O concurso da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) traz um processo seletivo estruturado em duas etapas, realizadas em Brasília (DF). Vamos detalhar o que os candidatos podem esperar em cada fase.

Primeira Etapa do concurso ANTT

Prova Objetiva:

Conhecimentos Básicos: 50 questões

Conhecimentos Específicos: 120 questões

Prova Discursiva:

Elaboração de Parecer

Avaliação de Títulos

Segunda Etapa

Curso de Formação:

Preparação para a atuação no cargo

Prova Objetiva:

Itens para julgamento

Valor total de 170,00 pontos

Avaliação das Provas Objetivas

A pontuação nas provas objetivas é crucial para a classificação. Cada item vale 1,00 ponto, sendo atribuído da seguinte forma:

1,00 ponto se a resposta estiver de acordo com o gabarito oficial definitivo;

-1,00 ponto se a resposta estiver em discordância com o gabarito oficial definitivo;

0,00 ponto se não houver marcação ou se houver marcação dupla (C e E).

Critérios de Reprovação do concurso ANTT

O candidato será reprovado e eliminado do concurso se atender a pelo menos um dos seguintes critérios: a) Obter nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos (P1); b) Obter nota inferior a 36,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos (P2); c) Obter nota inferior a 51,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Prova Discursiva

Esta etapa valerá 80,00 pontos e consistirá na elaboração de um parecer. O tema abordado será “Regulação e Agências Reguladoras,” com extensão mínima de 45 linhas e máxima de 60 linhas, dentro dos tópicos de 1 a 20 dos conhecimentos básicos.

Avaliação de Títulos no Concurso ANTT

Após a realização da prova discursiva, a próxima etapa crucial é a avaliação de títulos, um componente classificatório no concurso da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Aqui estão os detalhes essenciais:

Convocação para Avaliação de Títulos

Serão convocados para a avaliação de títulos, de caráter classificatório, os candidatos aprovados na prova discursiva e mais bem classificados.

A classificação levará em consideração a soma da nota final nas provas objetivas e na prova discursiva.

Pontuação na Avaliação de Títulos

A avaliação de títulos terá um peso de 30,00 pontos.

Mesmo que a soma dos valores dos títulos enviados seja superior a 30,00 pontos, a pontuação máxima que será considerada é 30,00 pontos.

Como se inscrever no concurso ANTT

Os interessados poderão se inscrever entre 15 de janeiro a 05 de fevereiro de 2024, no site do Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 160,00.