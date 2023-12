Qual é a diferença entre o score e o histórico de crédito?

Muitas pessoas confundem os conceitos de score e histórico de crédito, mas eles não são a mesma coisa. Saber diferenciá-los é fundamental para manter o controle dos gastos pessoais, a fim de obter um melhor controle financeiro.

Estas são duas ferramentas que as empresas utilizam para fazer a avaliação de crédito. Além disso, os dados que essas duas ferramentas carregam fazem total diferença na obtenção de crédito no mercado financeiro.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e fique por dentro de tudo sobre o score e histórico de crédito.

Diferença entre score e histórico de crédito

De modo geral, o score é uma pontuação que indica o seu nível de risco como pagador, ou seja, a probabilidade de você honrar seus compromissos financeiros.

Por outro lado, o histórico de crédito é um registro de todas as suas operações de crédito, como empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, entre outros.

O consumidor pode acessar esses dados a qualquer momento, mas não é o único que procura por essas informações. Isso porque as instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito, lojas e vários outros estabelecimentos também utilizam essa informação para oferecer crédito aos consumidores.

Como funciona o histórico de crédito?



O histórico de crédito é uma espécie de currículo financeiro, que mostra como você se comportou em relação ao crédito ao longo do tempo. Dessa forma, ele conta com informações como:

As instituições financeiras você já teve relacionamento;

Os produtos de crédito você já contratou;

O valor e o prazo das suas dívidas;

Se você pagou em dia ou atrasou as parcelas;

Se você renegociou ou quitou as suas dívidas;

Se você teve o nome negativado ou não;

Entre outras.

O histórico de crédito é consultado pelos birôs de crédito para calcular o seu score, mas também pode ser consultado diretamente por outras instituições financeiras que querem avaliar o seu risco como cliente.

Como funciona o score de crédito?

O score de crédito é calculado por empresas especializadas, chamadas de birôs de crédito, que usam algoritmos para analisar diversas informações sobre o seu perfil financeiro.

Alguns dos fatores que influenciam o seu score são: renda, idade, endereço, hábitos de consumo, pontualidade nos pagamentos e a quantidade das dívidas.

O score pode variar de 0 a 1000 pontos, sendo que quanto maior o seu score, melhor é a sua reputação no mercado e maiores são as chances de você conseguir crédito com condições favoráveis.

De forma geral, podemos dizer que o score de crédito é dividido em faixas de risco, que podem ser classificadas da seguinte forma:

Score de 0 a 300: risco muito alto de inadimplência

risco muito alto de inadimplência Score de 301 a 700: risco médio de inadimplência

risco médio de inadimplência Score de 701 a 1000: risco baixo de inadimplência

O score e o histórico de crédito são duas formas diferentes de medir a sua saúde financeira e a sua capacidade de pagamento. Eles são importantes para que você tenha acesso ao crédito no mercado e possa realizar seus projetos pessoais ou profissionais.

Como aumentar o score de crédito?

A formação da pontuação score depende de inúmeros fatores. Sendo assim, não existe uma regra definitiva ou mesmo uma fórmula mágica para aumentar a pontuação.

De maneira geral, a melhor forma de aumentar o score de crédito é cuidando da sua saúde financeira. Nesse sentido, confira algumas dicas que podem te ajudar a melhorar a sua pontuação:

Pague as suas contas em dia, evitando atrasos e multas;

Negocie e quite as suas dívidas, se houver, limpando o seu nome;

Controle o seu orçamento, evitando gastar mais do que ganha;

Poupe e invista o seu dinheiro, buscando aumentar o seu patrimônio;

Solicite e use o crédito de forma consciente, evitando o endividamento e o superendividamento.

Seguindo essas dicas, você poderá melhorar o seu score de crédito e ter mais chances de conseguir crédito no mercado financeiro, atendendo às suas necessidades e expectativas.