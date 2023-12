Qual será a primeira luta de boxe de 2024 e por que você não pode perder?

Após um final bem-sucedido de 2023, o boxe o calendário será retomado no início de 2024 com um cartão sólido em exibição para os fãs ficarem entusiasmados.

Vergílio Ortiz Jr. está pronto para dar o próximo passo em sua carreira estreando no divisão super meio-médioe ele não precisa esperar muito antes de entrar no ringue.

Sua próxima luta está marcada contra o lutador ganês Fredrick Lawson em luta de 12 rounds, que acontecerá no The Theatre at Virgin Hotels em Las Vegas no sábado, 6 de janeiro, prometendo uma noite cheia de ação e emoção.

Ortiz Jr, com um impressionante recorde de 19 vitórias em sua carreira até agora e todas por nocaute, emergiu como uma força dominante no boxe. Sua capacidade de terminar as lutas antes que o tempo acabe lhe rendeu amplo reconhecimento no cenário esportivo.

Já faz um tempo desde sua última luta, quando ele enfrentou Michael McKinson em agosto de 2022, e ele está ansioso para continuar sua invencibilidade no boxe enquanto enfrenta um novo desafio.

“Ser a atração principal em Las Vegas depois de mais de um ano de inatividade é exatamente o que eu precisava”, disse ele. “Estou muito motivado para dar um grande show como sempre faço e mostrar a todos que ainda estou aqui.”

Vergil Ortiz Jr retorna aos ringues em 2024

Desta vez, Ortiz Jr. enfrentará o experiente ‘Agitação Geral’ Lawson, que possui um recorde na carreira de 30 vitórias, 22 nocautes e apenas três derrotas. Lawson’s experiência e Ortiz Jr. A busca por iniciar sua jornada no super meio-médio com uma largada vitoriosa faz dessa luta um evento muito aguardado e imperdível.

A luta marca o retorno do lutador americano aos ringues e sua primeira incursão em uma nova categoria de peso. Com uma taxa de nocaute de 100 por cento, o jovem de 25 anos espera estabelecer uma marca significativa na divisão dos super meio-médios.

Las Vegas parecerá o cenário ideal para Ortiz Jr. para fazer uma declaração, pois ele nasceu em Grand Prairie, Texas, e o palco está montado para esses dois guerreiros do ringue mostrarem o que eles são.

Ortiz Jr. possui um nível impressionante de habilidade técnica, força e determinação, mas todos os seus atributos serão postos à prova contra um adversário experiente como Lawson, prometendo um confronto cheio de intensidade e emoção para os fãs de boxe.