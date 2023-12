Quando acontecerá a mudança no SAQUE-ANIVERSÁRIO do FGTS? Veja decisão do Ministro do Trabalho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou que as mudanças nas regras do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) serão adiadas para o próximo ano. Durante uma transmissão ao vivo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marinho explicou que ainda há dificuldades na redação do projeto de lei que regulamenta a atuação de motoristas de aplicativos.

Além disso, ele reforçou que não há acordo em relação aos valores propostos pelas empresas de entregas. Neste artigo, vamos abordar em detalhes essas questões e as possíveis repercussões.

Adiamento das Mudanças no Saque-Aniversário do FGTS

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, pediu desculpas aos trabalhadores que foram demitidos e não conseguiram sacar o seu FGTS devido à demora na conclusão da proposta de mudança nas regras do saque-aniversário. Segundo Marinho, a redação do projeto de lei ainda não foi concluída, mas está em andamento e será encaminhada ao Congresso Nacional no início do próximo ano.

A proposta visa permitir a liberação do saldo do FGTS para os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário nos últimos anos, mas que não conseguiram acessar os recursos ao serem demitidos. No entanto, a avaliação no Planalto é que a proposta pode enfrentar dificuldades durante a tramitação no Congresso Nacional.

Deputados e senadores podem resistir a dar aval a uma medida que pode “esvaziar o fundo”, apesar de ser popular entre os trabalhadores e de injetar recursos na economia.

Dificuldades na Regulamentação dos Motoristas de Aplicativos

Outro ponto destacado pelo ministro Luiz Marinho é a dificuldade na finalização da proposta que regulamenta a atividade dos motoristas de aplicativos. Ele explicou que, em relação ao transporte de pessoas, o acordo está formalizado em relação aos valores, procedimentos e conceitos. No entanto, a redação do acordo, que será o projeto legislativo para virar lei, tem enfrentado dificuldades na elaboração pelos advogados.

Já em relação aos trabalhadores de entrega, não há acordo devido aos valores propostos pelas empresas de aplicativos, que são considerados inaceitáveis pelo governo. Marinho afirmou que mesmo sem um acordo, uma proposta será encaminhada para regulamentar essa atividade também.



Possíveis Implicações

O adiamento das mudanças no saque-aniversário do FGTS pode causar frustração entre os trabalhadores que esperavam ter acesso aos recursos. A demora na conclusão da proposta e sua tramitação no Congresso Nacional pode prolongar ainda mais a espera por esse benefício.

No caso da regulamentação dos motoristas de aplicativos, a dificuldade na elaboração do acordo pode gerar incertezas e insegurança jurídica para os profissionais dessa área. Além disso, a falta de acordo em relação aos valores propostos pelas empresas de entregas pode gerar tensões entre os trabalhadores e as plataformas.

É importante ressaltar que as mudanças nas regras do saque-aniversário do FGTS e a regulamentação dos motoristas de aplicativos são temas que impactam diretamente a vida de milhares de trabalhadores. Portanto, é fundamental que o governo e as demais partes envolvidas busquem soluções que sejam justas e equilibradas para todas as partes.

Ademais, o adiamento das mudanças no saque-aniversário do FGTS para o próximo ano e as dificuldades na regulamentação dos motoristas de aplicativos são questões que requerem atenção e soluções efetivas. É essencial que o governo, o Congresso Nacional e as empresas envolvidas busquem um consenso que beneficie os trabalhadores e garanta a segurança jurídica das atividades relacionadas aos aplicativos.

Os próximos passos são aguardar a finalização da proposta de mudança nas regras do saque-aniversário do FGTS e acompanhar a tramitação no Congresso Nacional. Além disso, é necessário acompanhar as negociações entre o governo e as empresas de aplicativos para a regulamentação dos motoristas e trabalhadores de entrega. Somente assim será possível garantir avanços nessas questões tão relevantes para a classe trabalhadora.