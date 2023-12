Quando começam as inscrições do concurso CNU?

Concurso CNU oferta quase 7 mil vagas

Com quase 7 mil vagas, o concurso CNU- Concurso Nacional Unificado- segue sendo um dos mais esperados. Aliás, quando serão as inscrições.

Veja e se prepare.

Concurso CNU

A tão aguardada primeira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) está à porta, e é vital estar completamente informado para participar efetivamente desse importante certame.

Este artigo fornece informações detalhadas sobre o período de inscrições, que foi ajustado após diálogo com o Ministério de Gestão e Inovação (MGI), garantindo tempo adequado para a preparação das provas.

Período de Inscrições e Alterações no Cronograma

As inscrições para o CNU ocorrerão no período de 19 de janeiro a 19 de fevereiro. Os interessados devem efetuar a inscrição por meio do site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio. As alterações no cronograma foram implementadas em conjunto com o MGI, proporcionando maior clareza sobre as datas de aplicação das provas e a divulgação dos resultados do concurso CNU.

Oportunidades e Remunerações



Este concurso, frequentemente comparado ao “ENEM dos concursos”, oferece uma concorrência acirrada, contemplando 6.640 oportunidades para cargos de níveis médio/técnico e superior. As remunerações iniciais dos aprovados no concurso CNU podem atingir até R$ 22 mil, destacando-se como uma oportunidade excepcional para profissionais que buscam ascender em suas carreiras.

Etapas do concurso CNU

Quanto às etapas de prova, o CNU seguirá um processo elaborado pela banca, composto por três avaliações. A primeira etapa consistirá na realização de provas objetivas ou objetivas e dissertativas, de caráter eliminatório e classificatório. Essas provas serão específicas para cada bloco temático escolhido pelos candidatos, proporcionando uma abordagem mais precisa e alinhada com as habilidades necessárias para os cargos em disputa.

Prova de Títulos e Avaliações Temáticas

A segunda etapa compreenderá a análise de títulos, permitindo aos candidatos apresentarem suas qualificações adicionais. É essencial que os participantes estejam cientes de que os conteúdos das avaliações estarão alinhados com o bloco temático escolhido por eles, garantindo uma abordagem mais específica e direcionada.

Locais de Aplicação do concurso CNU

O cronograma revisado divulgado pelo MGI incluiu novas cidades para a aplicação dos exames, totalizando 217 municípios. Essa expansão visa facilitar o acesso dos candidatos, considerando a densidade populacional, o raio de influência microrregional de cidades médias e grandes, e as facilidades de acesso entre elas.

Preparação concurso CNU

O Concurso Nacional Unificado (CNU) é uma oportunidade desafiadora que requer uma preparação estratégica e eficiente. Aqui estão algumas dicas para ajudar na sua jornada de estudo e garantir um desempenho sólido nas provas.

Entenda o Edital e o Conteúdo Programático

Antes de tudo, leia atentamente o edital do CNU. Compreenda os detalhes sobre as etapas do concurso, o formato das provas, os critérios de avaliação e as datas importantes. Além disso, estude o conteúdo programático para direcionar seus esforços de estudo de maneira mais precisa.

Elabore um Cronograma de Estudos

Organização é chave. Crie um cronograma de estudos realista, considerando seus compromissos diários. Distribua o tempo de maneira equilibrada entre os diferentes blocos temáticos, garantindo que todas as matérias sejam cobertas de forma abrangente.

Estude com Material Atualizado e de Qualidade

Utilize materiais de estudo atualizados e confiáveis para o concurso CNU. Livros, videoaulas, questões de concursos anteriores e simulados podem ser recursos valiosos. Certifique-se de que o material esteja alinhado com o conteúdo programático do edital.

Foque nos Blocos Temáticos do concurso CNU

Como o CNU permite que os candidatos escolham blocos temáticos específicos, concentre-se nas matérias relacionadas aos temas que você selecionou. Aprofunde seus conhecimentos nessas áreas para se destacar nas provas.

Pratique com Provas Anteriores

Realizar provas anteriores do CNU é uma excelente maneira de se familiarizar com o formato das questões e ajustar sua estratégia de resposta. Isso também ajuda a identificar quais áreas precisam de mais atenção em sua preparação.

Simule Condições Reais de Prova

Realize simulados em condições similares às do dia da prova. Isso inclui o tempo estipulado, ambiente silencioso e ausência de distrações. Esse treinamento ajuda a desenvolver resistência física e mental.

Escolha a melhor estratégia e boa sorte!