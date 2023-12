Quando é o prazo para solicitar a restituição de imposto de US$ 1.400?

Fou Nova Iorquinoso Alívio fiscal escolar (STAR) e Alívio fiscal escolar aprimorado (E-STAR) os benefícios oferecem uma dedução do imposto sobre a propriedade para proprietários elegíveis no estado.

O prazo para solicitar uma alteração no ESTRELA programa de isenção é 31 de dezembro para residentes que moram na Big Apple.

O programa oferece desconto em uma parcela do imóvel escolar impostos ou um cheque de desconto para todos os proprietários elegíveis. Estão disponíveis dois programas de crédito e isenção, um sem restrição de idade e outro para residentes com 65 anos ou mais.

O Crédito STAR básico está disponível em Nova York para contas de imposto sobre a propriedade de proprietários de residências. Ao contrário da isenção STAR, este é um pagamento que auxilia no pagamento de impostos escolares.

Quem pode solicitar a redução do imposto?

Os proprietários de casas que atualmente não recebem a isenção STAR e atendem aos requisitos de elegibilidade do programa podem solicitar o crédito fiscal STAR com o Departamento de Tributação e Finanças do Estado de Nova York.

Se você se qualificar para o crédito, ele será emitido na forma de cheque. Mais informações estão disponíveis em www.tax.ny.gov/star ou ligando para (518) 457-2036.

Você pode solicitar isenção de impostos Basic STAR ou Enhanced STAR com o Departamento de Finanças da cidade de Nova York nos seguintes casos: