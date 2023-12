Quando é o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões? Equipes, sorteios, formato, regras e condições

Fnossas 16 equipes já se classificaram matematicamente para as oitavas de final Liga dos Campeões 2023/24 fase de grupos.

Restam duas vagas para preencher antes do sorteio de segunda-feira, 18 de dezembro. Paris Saint-Germain, Newcastle e AC Milan disputará a vaga no Grupo F; Porto e Shakhtar no Grupo H.

Equipes classificadas para as oitavas de final da Liga dos Campeões

Manchester City, Arsenal

Real Madrid, Real Sociedad, Barcelona e Atlético de Madrid

Bayern de Munique, RB Leipzig e Borussia Dortmund

PSV

Inter, Lácio, Nápoles

Copenhague

Barcelona garantiu sua vaga nas oitavas de final contra Porto última vez depois de vencer a equipa portuguesa por dois golos a um, onde a equipa catalã começou do lado errado de uma Pepê golo que colocou a equipa portuguesa em vantagem.

Os dois João, Cancelo e Félix então foi melhor e virou o placar para garantir Barcelonalugar nas oitavas de final.

Em outro lugar, Atlético bater Feyenoord 3-1 com os jogadores Rojiblancos fazendo um grande jogo e garantindo a vaga nas oitavas de final.

Real Madrid obteve pontuação total (18 de 18). Fecharam a fase de grupos com uma vitória sobre União Berlim (2-3) graças a Joselua cinta e Dani Ceballos‘ meta.

Imagens SócratesMARCA

Real Sociedade conseguiu o empate que precisava em San Siro para se classificar para o sorteio como cabeça-de-chave. Eles poderão jogar a segunda mão das oitavas de final em Anoeta.

Sevilha estão fora da Liga dos Campeões e da Liga Europa depois de perder para Lente.

Quando é o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões?

Teremos que esperar até às 12h00 CET de segunda-feira, 18 de dezembro, na Casa do Futebol Europeu, em Nyon (Suíça).

Datas dos jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões

De referir ainda que os dois jogos correspondentes aos oitavos-de-final resultantes do sorteio serão disputados nos dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro de 2024 para a primeira mão, enquanto a segunda mão será disputada nos dias 5, 6, 12. e 13 de março.

Potes das oitavas de final da Liga dos Campeões

Pote 1: Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City, Barcelona

Pote 2: Copenhague, PSV, Napoli, Inter, RB Leipzig

As restantes equipas que se qualificarão e, portanto, completarão estes dois potes ainda não foram decididas hoje.

Formato e regras

Tal como no sorteio de grupos, as equipas do mesmo país não podem partilhar um grupo, nem podem jogar entre si. Outra condição é que equipes que já tenham compartilhado grupo na rodada anterior não possam ser pareadas.

A última condição é que as equipes do pote um sejam confrontadas com as equipes do pote dois, impossibilitando que uma equipe do grupo um seja emparelhada com uma equipe do mesmo grupo e vice-versa com uma equipe do grupo dois.

Condições de jogo

As equipas do mesmo país não podem jogar os seus jogos a eliminar no mesmo dia, uma vez que não podem coincidir na mesma data devido aos direitos televisivos, por exemplo, no dia Bayern de Munique jogar, RB Leipzig não pode jogar.