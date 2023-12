Quando sai este concurso da Polícia Militar com 100 vagas?

As vagas do concurso da Polícia Militar são para Oficiais

O concurso da Polícia Militar é uma grande oportunidade para quem deseja mudar de vida. Por conta disso, separamos detalhes sobre o assunto.

Vale lembrar que o edital está quase sendo liberado. Veja!

Concurso PMERJ para Oficiais

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) está prestes a lançar um aguardado concurso para oficiais, com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) encarregada da organização. Com o contrato já assinado, o edital deve ser divulgado nos primeiros meses de 2024, conforme informado pelo secretário da corporação, coronel Luís Henrique.

Devido ao andamento, o edital encontra-se em caráter de iminência podendo sair a qualquer momento.

Vagas e Requisitos

Este certame, destinado ao curso de formação de oficiais, oferecerá 100 vagas para profissionais com formação em direito. A remuneração inicial é estabelecida em R$ 3.146,42, com um subsequente aumento para R$ 7.051,94 ao alcançar a patente de segundo tenente. Além da formação específica, os candidatos devem atender a requisitos como idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres. Veja mais sobre o concurso da Polícia Militar.

Retrospectiva e Preparação



Você também pode gostar:

O último concurso PMERJ para oficiais ocorreu em 2021, com a FGV também como organizadora. A prova objetiva e dissertativa abordou disciplinas como direito administrativo, constitucional, penal, processual penal, penal militar e direitos humanos. O certame incluiu, ainda, etapas adicionais como teste físico, exame antropométrico, exame psicológico, exame de saúde e exame social e documental.

Oportunidade Única

Com a proximidade do novo concurso, os aspirantes a oficiais têm uma oportunidade ímpar para ingressar na PMERJ. A preparação cuidadosa e alinhada aos requisitos e etapas do processo seletivo é essencial para o sucesso.

A expectativa é alta para o concurso PMERJ de 2024, e os candidatos devem estar atentos às próximas informações oficiais. A busca por uma carreira de destaque na PMERJ exige dedicação e preparo, sendo crucial alinhar os estudos aos requisitos específicos do certame.

Saiba mais sobre o concurso da Polícia Militar.

Perfil e Atividades do Oficial da Polícia Militar

O papel desempenhado por um oficial da Polícia Militar é multifacetado, envolvendo diversas responsabilidades cruciais para a manutenção da ordem e segurança pública. Suas atribuições abrangem áreas que vão desde o comando operacional até a gestão administrativa. Aqui estão algumas das principais atividades desempenhadas por esses profissionais:

Comando e Liderança

Supervisão e comando de equipes em operações policiais.

Tomada de decisões estratégicas em situações de emergência.

Administração e Gestão:

Gerenciamento de recursos humanos, materiais e logísticos da unidade.

Elaboração de escalas de serviço e planos operacionais.

Instrução e Treinamento:

Condução de treinamentos para manter a equipe atualizada em técnicas operacionais e procedimentos.

Orientação de novos policiais nas normas e protocolos da instituição.

Planejamento Operacional:

Participação no planejamento e execução de operações de segurança.

Coordenação de ações preventivas e repressivas contra o crime.

Relações Comunitárias:

Estabelecimento e manutenção de relações positivas com a comunidade.

Participação em atividades comunitárias e programas de policiamento comunitário.

Investigação:

Coordenação e supervisão de investigações criminais.

Colaboração com outras agências de segurança e órgãos judiciais.

Administração de Justiça Militar:

Atuação em processos administrativos e judiciais relacionados a membros da corporação.

Zelo pelo cumprimento da legislação militar.

Operações Especiais:

Participação ou liderança em unidades especializadas, como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) em algumas corporações.

Resposta a Emergências:

Atuação em situações de emergência, como desastres naturais, manifestações e eventos de grande porte.

Assessoria e Planejamento Estratégico:

Assessoramento a órgãos governamentais em questões de segurança pública.

Contribuição para o desenvolvimento de políticas públicas na área de segurança.

É fundamental destacar que o escopo exato dessas atividades pode variar conforme a legislação estadual, o regimento interno da corporação e as diretrizes do comando.