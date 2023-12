Quando serão aplicadas as provas do concurso Banco Central?

O Concurso Banco Central anuncia oferta de 100 vagas

O concurso Banco Central- Bacen- é uma grande chance para quem deseja mudar de vida e conquistar independência financeira.

Por conta disso, separamos maiores detalhes sobre o certame. Veja.

Preparativos Avançados para o concurso Banco Central

O Banco Central está em fase avançada de preparativos para o tão aguardado concurso Bacen, com expectativa de aplicar as provas objetivas aproximadamente 120 dias após a publicação do edital. Considerando a data limite de lançamento até 19 de janeiro, as provas poderiam ocorrer até 19 de maio de 2024, conforme prevê o órgão.

Possíveis Datas do concurso Banco Central

Caso o Bacen mantenha a previsão de aplicar as provas 120 dias após o edital, as datas possíveis seriam: 07/04/2024, 14/04/2024, 21/04/2024, 28/04/2024, 05/05/2024, 12/05/2024 e 19/05/2024. Destaca-se que restam apenas sete domingos disponíveis até maio de 2024 para a realização do exame, proporcionando um contexto estratégico para os candidatos.

Reserva de Vagas do concurso Banco Central



Você também pode gostar:

O concurso Bacen já confirmou a aplicação de cotas, com reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência. Serão oferecidas 100 vagas distribuídas nas áreas de Tecnologia da Informação e Economia/Finanças.

Outros Prazos

Além das datas das provas do concurso Banco Central, o Bacen divulgou outros prazos importantes. O Programa de Capacitação (Procap) está previsto para ocorrer entre setembro e outubro de 2024, enquanto a admissão de novos servidores (posse coletiva) está planejada para acontecer entre fevereiro e março de 2025. Os futuros servidores atuarão em Brasília, DF.

Remuneração e Último concurso Banco Central

A carreira oferece remuneração de R$21.582,80, considerando o novo auxílio-alimentação de R$658, reajustado neste ano pelo Governo Federal. Importante destacar que o Banco Central não realizava contratações efetivas há um longo período, sendo o último concurso público realizado em 2013 para técnicos e analistas, organizado pelo Cebraspe.

Com a possibilidade de um curto espaço de tempo entre o edital e as provas, candidatos devem estar preparados para um período de intensos estudos. A estratégia de cada aspirante ao concurso Bacen pode fazer a diferença para o sucesso nessa jornada.

Como se preparar

Preparar-se para o concurso do Banco Central (Bacen) requer uma abordagem estratégica e disciplinada. Comece lendo atentamente o edital para compreender os requisitos, o conteúdo programático e o formato das provas. Em seguida, organize um cronograma realista, levando em consideração seus compromissos diários. Divida os tópicos de estudo de acordo com o peso de cada disciplina no concurso.

Dê foco especial às disciplinas-chave, como Economia, Finanças e Tecnologia da Informação. Utilize materiais de estudo atualizados e específicos para concursos bancários, incluindo livros, videoaulas e recursos online especializados. Resolva questões de concursos anteriores do Bacen e de instituições similares para se familiarizar com o formato das questões e aprimorar suas habilidades de resolução de problemas.

Realize simulados e provas completas para testar seu conhecimento e melhorar sua gestão de tempo durante as avaliações. Faça revisões periódicas para consolidar o aprendizado, com atenção especial à legislação específica relacionada ao Banco Central. Mantenha-se atualizado com notícias econômicas e financeiras, pois o Bacen pode incluir questões relacionadas a eventos recentes.

Cuide da sua saúde mental, faça pausas durante os estudos, pratique exercícios físicos e mantenha uma boa qualidade de sono. Considere a possibilidade de participar de cursos preparatórios presenciais ou online, dependendo do seu estilo de aprendizado. Além disso, participe de grupos de estudo, fóruns online ou eventos relacionados ao concurso para compartilhar conhecimentos.

Lembre-se da importância da consistência. Estabeleça metas realistas, mantenha-se disciplinado e ajuste seu plano de estudos conforme necessário. Com dedicação e uma abordagem estratégica, você estará mais preparado para enfrentar o desafio do concurso do Banco Central.