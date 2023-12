Quando uma moeda de 1 real de 2023 pode ser considerada rara

Quem entre no mundo da coleção das moedas, normalmente tende a acreditar inicialmente que para que uma peça seja considerada rara, é preciso que ela seja antiga. Esta não é, de fato, uma análise errada. Mas também é fato que alguns exemplares recentes também são considerados raros.

É o caso, por exemplo, da moeda de 1 real do ano de 2023. Trata-se de uma peça que foi oficialmente lançada este ano, e que está causando um certo frisson entre os colecionadores. Isso porque alguns destes exemplares podem ser considerados muito raros no final das contas.

Abaixo, você pode conferir os principais detalhes sobre esta moeda, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 27mm;

Peso: 7gr;

Metal: Aço Inoxidável (Núcleo) e Aço revestido de Bronze (Anel);

Borda: Serrilha intermitente;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: República voltada à esquerda, passando ao anel dourado, constituindo elemento de segurança da moeda. Na orla, grafismo de cerâmicas indígenas de origem marajoara, referente às raízes étnicas brasileiras; dísticos Brasil;

Desenho do Reverso: No anel dourado, grafismo indígena marajoara. No núcleo, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo, com o Cruzeiro do Sul, em alusão ao Pavilhão Nacional. Dísticos correspondentes ao valor facial e ao ano de cunhagem.

Quando ela é rara?

A moeda de 1 real do ano de 2023 não pode ser considerada rara se encontrada em condições normais, ou seja, sem erros de cunhagem. Isso porque estamos falando de uma peça que foi lançada este ano, e que ainda conta com milhões de exemplares comuns circulando neste exato momento.

Mas ela pode ser considerada rara quando for encontrada com um pequeno defeito de fabricação, conhecido no meio da numismática como data marcada. O fenômeno ocorre quando um pedaço da grafia da data aparece no lugar em que não deveria aparecer na moeda.

No caso específico da moeda de 1 real do ano de 2023, esta data marcada está indicada nas proximidades do cabelo da efígie da república. É preciso prestar bastante atenção porque em boa parte dos casos o vazamento da data não é facilmente perceptível.



Você tem esta moeda com o erro citado? Saiba que, segundo a opinião de especialistas, ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 20, embora os colecionadores admitam que em uma negociação, o cidadão poderá conseguir até mais do que R$ 50.

1 real do falhas

Esta não é, no entanto, a única moeda de 1 real que conta com falhas de fabricação. Nos últimos anos, a Casa da Moeda errou na cunhagem de uma série de outras peças da mesma família, e em todos os casos, o valor conferido poderá ser elevado. Confira:

Moedas de 1 real com núcleo deslocado