Quando vai sair o concurso da Assembleia Legislativa com salários acima de R$ 13 MIL?

Concurso da Assembleia Legislativa vai ofertar vagas imediatas e cadastro reserva

O concurso da Assembleia Legislativa é uma das chances para mudar de vida. Além de estabilidade profissional, o órgão oferta excelentes salários.

Veja mais detalhes a seguir.

Novo concurso da Assembleia Legislativa

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), Marcelo Santos, revelou informações cruciais sobre o próximo concurso da ALES. A banca organizadora será definida até o final de janeiro, trazendo mais detalhes sobre essa aguardada seleção.

Possível Ampliação de Vagas e Cargos em Disputa

Além disso, a oferta inicial de 27 vagas pode ser ampliada para 35, distribuídas entre três cargos distintos: Procurador, Consultor e Técnico Sênior. Essa notícia promissora aumenta as oportunidades para os futuros candidatos. Veja mais sobre o concurso da Assembleia Legislativa.

Previsão de Data e Remuneração Atrativa

O novo concurso, previsto para 2024, está sendo aguardado com grande expectativa. A aplicação das provas deve ocorrer aproximadamente de 3 a 4 meses após a escolha da banca, indicando um possível cronograma entre abril e maio de 2024. As remunerações para os cargos, como Procurador, Consultor e Técnico Sênior, são atrativas e competitivas no mercado.



Comissão Especial e Atuação Responsável

Uma comissão especial foi formada, composta por membros qualificados, para conduzir todas as etapas do concurso público. Essa equipe, liderada por servidores experientes, será responsável pelo desenvolvimento eficiente e transparente de todas as atividades relacionadas ao certame.

Remunerações Iniciais e Finais para Diversos Cargos

Para oferecer uma visão mais detalhada, apresentamos as remunerações iniciais e finais de alguns cargos, considerando uma carga horária de 30 horas semanais:

Procurador: R$ 21.615,76 a R$ 31.069,32

Consultor Parlamentar Temático: R$ 8.163,46 a R$ 13.070,00

Técnico Legislativo Júnior: R$ 2.740,78 a R$ 5.701,43

Taquígrafo Parlamentar: R$ 5.834,59 a R$ 11.992,07

Esses valores indicam a atratividade e competitividade dos cargos oferecidos no concurso da ALES, proporcionando oportunidades para candidatos de diversos níveis de formação.

Como se preparar para o concurso da Assembleia Legislativa

Para se sair bem no concurso da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), é importante planejar seus estudos de forma organizada e estratégica. Comece analisando o edital com atenção, entendendo os requisitos, o conteúdo programático e as etapas do concurso. Em seguida, crie um plano de estudos realista, adaptado ao seu tempo disponível, priorizando as disciplinas mais importantes e aquelas em que você percebe mais dificuldade.

Escolha materiais de estudo atualizados e específicos para o concurso, como livros, videoaulas e questões de provas anteriores. Dedique um tempo especial aos conhecimentos básicos, como língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades. Praticar a resolução de questões é fundamental para se acostumar com o estilo das perguntas e aprimorar suas habilidades.

Outras dicas do concurso da Assembleia Legislativa

Faça simulados completos para simular as condições reais da prova, gerenciando seu tempo de maneira eficiente e avaliando seu desempenho. Destaque-se nas disciplinas específicas para o cargo desejado, conhecendo os temas mais frequentes e aprofundando seus conhecimentos nessas áreas.

Se o concurso incluir redação ou questões discursivas, pratique regularmente, focando na estrutura do texto, clareza de ideias e domínio do conteúdo. Mantenha-se atualizado sobre acontecimentos relevantes, especialmente em áreas como legislação, se aplicável ao concurso.

Realize revisões periódicas para consolidar o aprendizado e fique atento a qualquer atualização no edital ou informações sobre a banca examinadora. Equilibre seus estudos com momentos de descanso, garantindo uma abordagem abrangente e sustentável para sua preparação.

Lembre-se de que consistência e disciplina são essenciais para alcançar o sucesso em concursos. Adapte essas dicas de acordo com seu estilo de aprendizado e necessidades específicas.

A Importância da Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa é um lugar fundamental onde os representantes que escolhemos (os deputados estaduais) tomam decisões cruciais sobre as leis que afetam nosso estado. Pode-se pensar nela como a “casa das leis” do nosso estado.

Funções Principais da Assembleia Legislativa

A principal tarefa da Assembleia é criar, alterar ou revogar leis que se aplicam exclusivamente ao nosso estado. Essa responsabilidade abrange decisões em áreas vitais, como saúde, educação, segurança e meio ambiente.

Tomada de Decisões sobre o Orçamento

Os deputados estaduais também têm a responsabilidade de decidir como o dinheiro do estado será utilizado, aprovando o orçamento. Além disso, eles monitoram o governo estadual para garantir um bom desempenho e conformidade com as regras.

Entendendo o Processo Legislativo

O processo para criar leis, discutir orçamentos e tomar decisões importantes é conhecido como “processo legislativo”. Os deputados estaduais, escolhidos por nós, cidadãos, representam-nos e falam em nosso nome na Assembleia Legislativa.