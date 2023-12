Quando vai sair o edital do concurso IBAMA?

Salários do concurso IBAMA de quase R$ 9 mil

O concurso IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) pode sair em breve.

Veja a seguir o prazo para liberação do edital.

Novo Concurso do IBAMA

O próximo concurso IBAMA promete ser uma excelente oportunidade para quem busca ingressar no serviço público. Segundo o presidente do Instituto, Rodrigo Agostinho, o edital está previsto para ser publicado entre os meses de abril e maio de 2024.

O destaque do certame são as vagas para Analista Ambiental e Analista Administrativo, oferecendo uma ampla gama de oportunidades para profissionais de diferentes níveis de qualificação. O presidente do Instituto ressaltou a urgência em preencher as lacunas de pessoal em setores críticos, evidenciando a necessidade de reforço no quadro de analistas ambientais, tanto para nível médio quanto superior.

Quantidade de Vagas e Salários Atrativos

O concurso visa a aprovação de 2.408 vagas, sendo 1.503 destinadas ao cargo de Analista Ambiental e 905 para Analista Administrativo, ambos de nível superior. Os salários oferecidos chegam a até R$ 8,8 mil, tornando o certame ainda mais atrativo para os candidatos.

Trâmites e Autorização do concurso IBAMA



Caso o Ministério da Gestão e da Inovação aprove o quantitativo de vagas, o IBAMA iniciará os trâmites para a formação da comissão organizadora e, posteriormente, para a contratação da banca responsável pelo concurso. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, já manifestaram seu apoio à iniciativa, buscando reforçar o quadro de pessoal do Instituto.

Expectativas para o Setor Ambiental

Diante da urgência em suprir a carência de profissionais, o novo certame do IBAMA representa uma verdadeira avalanche de oportunidades. A expectativa é que o concurso contribua não apenas para o fortalecimento do Instituto, mas também para o desenvolvimento sustentável do país.

À medida que as etapas do processo seletivo se desenrolarem, os interessados devem se manter atentos às atualizações e começar a se preparar para essa chance única de ingressar no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

Oportunidades e Estrutura Remuneratória

A carreira no IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) oferece oportunidades para profissionais comprometidos com a preservação ambiental e gestão sustentável. Abaixo estão detalhes sobre a estrutura remuneratória e os requisitos para alguns cargos:

Estrutura Remuneratória Atualizada

Recentemente, foi sancionado um reajuste salarial de 9% para os servidores do executivo federal, impactando positivamente as remunerações no IBAMA. As novas cifras são as seguintes:

Analista Administrativo e Analista Ambiental: de R$ 8.089,64 para R$ 8.817,70.

Técnico Administrativo e Técnico Ambiental: de R$ 3.605,34 para R$ 3.929,82.

Além dos salários, os servidores têm direito a um auxílio alimentação no valor de R$ 658,00.

Requisitos para Cargos no IBAMA

A carreira no IBAMA contempla diferentes cargos, cada um com requisitos específicos:

Analista Administrativo e Analista Ambiental:

Diploma registrado de conclusão de curso de graduação em nível superior.

Fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Técnico Ambiental:

Certificado registrado de conclusão de ensino médio ou curso técnico equivalente.

Expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

Esses requisitos refletem a necessidade de formação educacional adequada para cada cargo, garantindo que os profissionais estejam preparados para desempenhar suas funções de maneira eficiente.

A carreira no IBAMA, além de oferecer uma remuneração competitiva, proporciona a oportunidade de contribuir diretamente para a conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável no Brasil. Candidatos interessados devem estar atentos aos requisitos específicos de cada cargo e iniciar sua preparação para os futuros concursos.

Descrição das Funções nos Cargos do IBAMA

Analista Administrativo: Profissionais deste cargo são responsáveis por realizar todas as atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais atribuídas ao Ibama. Isso inclui a gestão eficiente de processos administrativos e logísticos para o pleno funcionamento do órgão.

Analista Ambiental: Os Analistas Ambientais desempenham um papel crucial no planejamento ambiental, organizacional e estratégico relacionado à execução das políticas nacionais de meio ambiente no âmbito da União. Suas responsabilidades englobam uma ampla gama de atividades, como regulação, controle, fiscalização, licenciamento ambiental, auditoria ambiental, monitoramento ambiental, gestão de qualidade, ordenamento de recursos florestais e pesqueiros, conservação de ecossistemas, manejo e proteção de espécies, além de promover tecnologias, informação e educação ambientais.

Técnico Ambiental: Os Técnicos Ambientais desempenham um papel de suporte e apoio técnico especializado. Suas atividades envolvem o suporte aos Gestores e Analistas Ambientais, a execução de atividades como coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas, especialmente voltadas para as atividades finalísticas do Ibama. Além disso, eles orientam e controlam processos relacionados às áreas de conservação, pesquisa, proteção e defesa ambiental.

Quantidade de Cargos Vagos no IBAMA (novembro de 2023)

Analista Ambiental: 907 vagas em aberto.

Analista Administrativo: 335 vagas em aberto.

Técnico Ambiental: 106 vagas em aberto.

Técnico Administrativo: 1.202 vagas em aberto.

Esses números evidenciam a necessidade urgente de preenchimento de cargos, especialmente no cargo de Técnico Administrativo, que apresenta o maior déficit. O concurso previsto para 2024 oferece uma oportunidade para profissionais qualificados contribuírem para as atividades essenciais do Ibama.