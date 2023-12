Quanto custam os ingressos para ver Messi jogar pelo Inter Miami em 2024?

Inter Miami revelou sua programação da MLS para 2024 e os ingressos já estão à venda para os jogos da MLS em todo o país, já que os fãs gastam muito dinheiro para ver Lionel Messi na carne.

O vencedor da Copa do Mundo de 2022 é uma figura icônica do esporte, e os fãs de futebol estão loucos para vê-lo ao vivo.

Pulga atômica! Messi tenta impressionar Antonela com treino em Miami

Os dados do Vivid Seats mostram agora que o ingresso mais barato para vê-lo nesta temporada estará disponível por US$ 79, mas algumas arenas terão um preço muito mais alto.

Os assentos VIP chegarão aos milhares, mas mesmo no caso dos ingressos mais baratos disponíveis, algumas arenas começarão às centenas.

Qual é o lugar mais caro para ver Messi jogar na MLS?

O preço inicial mais alto do ingresso para os fãs da MLS verem Messi em ação vem em Cidade de Nova York FConde o ingresso mais barato à venda custará US$ 419.

O jogo será disputado no Yankee Stadium, no Bronx, Nova York, no dia 21 de setembro, e muitas figuras icônicas estarão presentes para ver o lendário jogador em ação em uma arena esportiva tão simbólica.

Os ingressos também terão esse preço para o jogo fora de casa contra Sporting Kansas City no Children’s Mercy Park em Kansas City, no dia 13 de abril.

Qual é o jogo mais barato para ver Messi jogar em 2024?

O mais barato Inter Miami o ingresso do jogo é para o empate com CF Montréal em 10 de março, em seu estádio DRV PNK Stadium em Fort Lauderdale, Flórida.

Os ingressos para esse jogo custam a partir de US$ 79, o que os torna com preços razoáveis, com o próximo jogo mais barato com ingressos custando mais de US$ 90.

Isso será no último jogo da temporada regular em Fort Lauderdale contra o Revolução da Nova Inglaterra em outubro.