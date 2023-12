Quanto imposto Shohei Ohtani terá que pagar em seu megacontrato de US$ 700 milhões com os Dodgers?

Shohei Ohtani colocará a caneta no papel no maior negócio da história do esporte americano quando assinar seu contrato de US$ 700 milhões com o Los Angeles Dodgers.

Mas os números envolvidos podem não ser tão lucrativos como parecem quando os impostos são deduzidos.

Estrela do beisebol Ohtani superará os gostos de Lionel Messi e Patrick Mahomes depois de assinar o contrato de 10 anos com a franquia da MLB, tendo recusado uma oferta enorme do Blue Jays de Toronto durante a agência livre.

Ele quebra o recorde anterior estabelecido por Anjos de Los Angeles Super estrela Mike Trout, ex-companheiro de equipe de Ohtanique assinou um contrato de 12 anos no valor de US$ 426,5 milhões em 2019.

No entanto, Ohtani não será preciso dizer que os impostos para os atletas já são astronômicos – e até mesmo seu negócio estará sujeito às mesmas deduções do IRS.

A enorme quantia que Ohtani deve pagar em impostos

O jovem de 29 anos deverá ganhar um recorde de US$ 700 milhões ao longo da próxima década, o que significa que seu salário no papel é de US$ 70 milhões por temporada.

No entanto, ele ganhará uma quantia muito menor quando os impostos forem retirados, com seu lucro líquido estimado em cerca de US$ 33,6 milhões. Isso significa que ele pagará cerca de US$ 300 milhões em impostos totais sobre o contrato recorde até os 39 anos.

De acordo com especialista tributário dos EUA Roberto Raiola, Ohtani pagará 37 por cento de imposto federal, 13,3 por cento de imposto da Califórnia, uma sobretaxa de 2,35 por cento do Medicare e Medicare e 1,1 por cento para o Seguro Estadual de Incapacidade (SDI).

O contrato teria “diferimentos significativos” e ele pagará aproximadamente 53,75% em impostos federais, estaduais e sobre folha de pagamento.

Ainda, Ohtani A rápida ascensão lhe permitirá lucrar em outro lugar e compensar o déficit, com acordos de patrocínio pessoal provavelmente surgirão em seu caminho como resultado de sua nova fama.