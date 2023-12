Quanto vale a moeda de 1 real de 2012 sem erros?

Para ganhar dinheiro no mundo da numismática, o cidadão não precisa necessariamente encontrar moedas antigas. De acordo com colecionadores experientes, existem vários exemplos de peças que ainda estão em circulação em nosso comércio e que podem valer um bom dinheiro no final das contas.

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre uma peça que ainda está em circulação, e que pode valer muito dinheiro. Estamos falando sobre a moeda de 1 real do ano de 2012. Trata-se do exemplar comum, e não a moeda da bandeira, que foi lançada neste mesmo ano.

A boa notícia para os colecionadores principiantes é que esta peça pode valer muito dinheiro mesmo que ela não tenha nenhum erro de fabricação. Assim, se você encontrar a moeda de 1 real do ano de 2012, saiba que ela poderá ser vendida por um bom valor.

Identificando a moeda

Abaixo, separamos as principais características da moeda de 1 real do ano de 2012. Tomamos como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 27mm;

Peso: 7gr;

Metal: Aço Inoxidável (Núcleo) e Aço revestido de Bronze (Anel);

Borda: Serrilha intermitente;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: República voltada à esquerda, passando ao anel dourado, constituindo elemento de segurança da moeda. Na orla, grafismo de cerâmicas indígenas de origem marajoara, referente às raízes étnicas brasileiras; dísticos Brasil;

Desenho do Reverso: No anel dourado, grafismo indígena marajoara. No núcleo, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo, com o Cruzeiro do Sul, em alusão ao Pavilhão Nacional. Dísticos correspondentes ao valor facial e ao ano de cunhagem.

O valor da moeda de 1 real de 2012

Como dito, esta peça de 1 real do ano de 2012 pode contar com um bom valor, mesmo que ela não tenha qualquer erro de cunhagem. Entretanto é preciso prestar bastante atenção ao grau de conservação do exemplar. Este é o ponto que vai definir o valor do seu achado.



Moedas de 1 real do ano de 2012 que estejam em estado de MBC não podem ser consideradas raras. Em resumo, você não vai conseguir vender este exemplar por um valor maior do que o seu valor facial.

Mas caso você encontre a moeda de 1 real do ano de 2012 em condição de Soberba ou de Flor de Cunho, a história muda. Abaixo, você pode conferir os valores detalhados mais atualizados para a peça em questão:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 10,00 R$ 20,00

As classificações da peça

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.