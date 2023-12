Quanto vale esta famosa moeda de 50 centavos em 2023?

Não importa a sua idade, e nem a região onde você vive. O fato é que certamente você conhece a moeda de 50 centavos. Trata-se de uma das peças mais famosas em toda a história do Plano Real, e que pode ser encontrada a qualquer momento por qualquer pessoa.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 50 centavos do ano de 2000. E por que escolhemos esta peça? Porque ela vem ganhando valor com muita força com o passar dos anos, e está se tornando cada vez mas cobiçada por colecionadores de todas as partes do país.

Curiosidades

Uma das principais curiosidades sobre a moeda de 50 centavos do ano de 2000, é que ela é feita de um material chamado cupro-níquel. Dentro do mundo da fabricação de peças, este é um elemento mais raro, o que pode ajudar a entender a alta valorização deste exemplar com o passar dos anos.

Para além disso, vale lembrar também que a moeda de 50 centavos de 2000, contou com uma tiragem de pouco mais de 14 milhões de unidades. Dentro do mundo da numismática, pode-se dizer que estamos falando de uma quantidade muito baixa, sobretudo se comparamos com outras moedas da época.

Características da moeda

Para ajudar a identificar esta peça, separamos abaixo as principais características do exemplar de 50 centavos do ano de 2000. As informações foram disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 23mm;

Peso: 9.25gr;

Metal: Cuproníquel;

Borda: Liso com inscrição *ORDEM E PROGRESSO*BRASIL;

Reverso: Moeda;

Desenho Anverso: Efígie de José Maria da Silva Pacanhos Júnior e dísticos BRASIL e RIO BRANCO;

Desenho do Reverso: Valor, data e alusão à Bandeira Nacional.



O valor da moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 50 centavos do ano 2000, de acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados para este ano de 2023? Na tabela abaixo, é possível conferir os valores sugeridos.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 35,00 R$ 80,00 R$ 120,00

Vale lembrar, no entanto, que os valores acima partem de uma sugestão de especialistas. O fato é que você poderá vender a moeda de 50 centavos por outros valores. Para tanto, basta exercer a sua capacidade de negociação para conseguir o maior valor possível.

Outro ponto importante em toda esta discussão é que a moeda de 50 centavos do ano 2000 conta com inúmeras variantes, ou seja, falhas de cunhagem. Caso você encontre a peça com estes erros, elas poderão ser vendidas por valores ainda maiores.

Como descobrir se são valiosas?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 50 centavos de 2000 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária: