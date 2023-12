Quanto Vale ESTA MOEDA de 1 Real das Olimpíadas?

As moedas olímpicas de 1 real, emitidas pelo Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, carregam um valor muito além de sua denominação facial. Essas moedas podem alcançar valores impressionantes, chegando a valer uma pequena fortuna. Neste artigo, vamos explorar em detalhes a Moeda de 1 Real do Atletismo e descobrir qual valor ela pode alcançar!

O Fascínio das Moedas Raras

Muitas vezes, o valor de uma moeda pode ultrapassar em muito o seu valor facial devido à sua raridade. As moedas olímpicas de 1 real são um exemplo perfeito disso. Mas, antes de mergulharmos mais fundo nesta história, vamos entender o que torna uma moeda rara.

Fatores que Contribuem para a Raridade de uma Moeda

Existem muitos fatores que contribuem para a raridade de uma moeda. A idade, a quantidade cunhada e a condição da moeda são fatores cruciais. Vamos entender isso melhor.

Idade da Moeda

Geralmente, quanto mais velha a moeda, mais rara ela é. As moedas antigas são frequentemente mais difíceis de encontrar, tornando-as mais raras.

Quantidade Cunhada

Algumas moedas são raras porque foram produzidas em quantidades limitadas. Quanto menos moedas forem cunhadas, mais raras e valiosas elas se tornam.

Condição da Moeda

A condição da moeda também é fundamental. Moedas que estão em perfeito estado, sem sinais de desgaste ou manuseio, são mais raras e valiosas.

A Moeda Olímpica de 1 Real do Atletismo

Agora que já compreendemos sobre a raridade das moedas, vamos comentar sobre o real valor da moeda do atletismo. O Notícias Concursos preparou um Vídeo EXCLUSIVO com todos detalhes da moeda de 1 real das Olimpíadas do Atletismo. Confira:

As 17 Moedas de 1 Real dos Jogos Olímpicos

Aqui está a lista das 17 moedas de 1 real dos jogos olímpicos:

Como e Onde Vender Moedas Raras?

Existem diversas formas para vender moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos de Facebook, marketplaces online(como Mercado Livre e Shopee) e venda direta para colecionadores também são uma excelente plataforma para vender moedas raras.

Venda de Moedas pelo Facebook

No Facebook é possível encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas raras.

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

Caso tenha interesse em vender suas moedas diretamente, uma ótima opção também é anuncia-las nessas plataforma de vendas. Muitas pessoas comercializam diariamente moedas pela Shopee e Mercado Livre.

Venda de Moedas para Colecionadores

O canal do YouTube Notícias Concursos está comprando algumas moedas.





