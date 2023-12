Quanto vale esta moeda de 25 centavos com erro?

Moedas raras são o instrumento de trabalho de milhares de pessoas ao redor do país. Em todos os estados, colecionadores buscam por estas peças. Quem encontra os itens pode acabar juntando muito dinheiro, desde que preste atenção aos detalhes.

Neste artigo vamos falar especificamente sobre a moeda de 25 centavos do ano de 1994. Trata-se de uma das primeiras peças do plano real, e que é muito cobiçada pelos colecionadores. Mas para que ela seja considerada valiosa, é preciso que ela conte com um pequeno erro de fabricação.

De que moeda estamos falando?

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 25 centavos do ano de 1994, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 23,5mm;

Peso: 4.78gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Orla Poligonal de sete lados, contendo Efígie da República, dístico BRASIL e data;

Desenho do Reverso: Orla Poligonal de sete lados contendo valor 25 centavos.

Qual é o valor da moeda?

Como dito, para que a moeda de 25 centavos do ano de 1994 seja considerada valiosa, é necessário que ela conte com um pequeno defeito, conhecido no meio da numismática como reverso invertido.

Mas afinal de contas, o que seria uma moeda com reverso invertido? Para entender esta pergunta, é necessário saber que o Brasil adota um sistema de padrão reverso moeda, ou seja, eixo horizontal (EH). As moedas que fogem deste padrão exigido são conhecidas como reverso invertido, e são consideradas muito raras.



Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.

Caso você encontre uma moeda de 25 centavos do ano de 1994 com estas características, saiba que ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 65.

Reverso Horizontal

Mas existe ainda uma segunda possibilidade. Caso você encontre esta peça com defeito de reverso horizontal, ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 120, tomando como base as informações de catálogos numismáticos mais atualizados.

Basicamente, as moedas com reverso horizontal são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para o lado, estamos falando de uma moeda com reverso horizontal, ou seja, uma peça valiosa. Como dito, no nosso caso ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 120.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

Numismática na história

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 25 centavos de 1994 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária: