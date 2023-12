Quanto vale uma moeda de 1 real com reverso invertido em 2023?

O mundo da numismática vem ganhando cada vez mais adeptos ao redor do Brasil. Para muitos, o ato de colecionar moedas raras é uma espécie de arte, que envolve muito cuidado, dedicação e conhecimento para conseguir identificar aqueles exemplares que podem dar um bom retorno ao cidadão.

Dentro deste mundo da numismática, por exemplo, existe um termo que é bem conhecido entre os colecionadores: o reverso invertido. Trata-se de um erro de cunhagem da Casa da Moeda, que faz com que algumas peças específicas possam ser vendidas por valores muito mais altos do que o normal.

Em resumo, uma moeda com o reverso invertido tem um valor maior do que o preço natural da peça. Neste sentido, é natural que cada vez mais pessoas se interessem por este tipo de procura. Afinal de contas, ela pode valer muito dinheiro no fim do dia.

Moeda de 1 real

Neste artigo específico, vamos falar sobre os valores das moedas de 1 real com o reverso invertido. Aqui, vamos focar nas peças que foram cunhadas entre os anos de 1998 e 2013, um espaço de tempo que conta com várias peças com este defeito específico.

Abaixo, você pode conferir as principais características desta peça, com base em informações do Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 27mm;

Peso: 7gr;

Metal: Aço Inoxidável (Núcleo) e Aço revestido de Bronze (Anel);

Borda: Serrilha intermitente;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: República voltada à esquerda, passando ao anel dourado, constituindo elemento de segurança da moeda. Na orla, grafismo de cerâmicas indígenas de origem marajoara, referente às raízes étnicas brasileiras; dísticos Brasil;

Desenho do Reverso: No anel dourado, grafismo indígena marajoara. No núcleo, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo, com o Cruzeiro do Sul, em alusão ao Pavilhão Nacional. Dísticos correspondentes ao valor facial e ao ano de cunhagem.

O que é o reverso invertido?



Mas afinal de contas, o que seria uma moeda com reverso invertido? Para entender esta pergunta, é necessário sabe que o Brasil adota um sistema de padrão reverso moeda, ou seja, eixo horizontal (EH). As moedas que fogem deste padrão exigido são conhecidas como reverso invertido, e são consideradas muito raras.

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

Quanto valem as moedas de 1 real com este defeito?

De acordo com especialistas na área, o valor de uma moeda de 1 real com o reverso invertido vai depender do ano de lançamento da peça. Veja na lista abaixo: