Quão ricos eram os McCallisters em ‘Home Alone’? Renda familiar revelada

Ta questão candente em torno do clássico de Natal de 1990 “Sozinho em casa” foi finalmente respondido por economistas do Banco da Reserva Federal de Chicago. Quão rica é a família McCallister? É uma pergunta para a qual o New York Times agora tem uma resposta, conforme determinado pelo Federal Reserve Kevin McCallisterA família de 1% dos residentes de Chicago com base no valor de sua casa.

De acordo com Os temposos economistas do Federal Reserve Bank de Chicago revelaram que “Em 1990, a casa era acessível apenas para o 1% mais rico da renda familiar de Chicago, e isso ainda seria o caso hoje… a casa teria sido acessível a um família com uma renda de US$ 305.000 em 1990 (cerca de US$ 665.000 em 2022).”

Acontece que Peter (John Heard) e Kate McCallister (Catherine O’Hara) estariam ganhando pelo menos US$ 305.000 anualmente em 1990 (ou cerca de US$ 665.000 em 2022) para pagar a casa, que está localizada na costa norte. de Chicago. Zillow estimou em 2022 que a casa valia cerca de US$ 2,4 milhões. Isso esclarece por que os ladrões Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern) visam especificamente a casa dos McCallister como aquela a ser roubada no filme.

“É esse, Marv, esse é o atum prateado”, diz Harry no filme, percebendo que os McCallisters são ricos e que sua casa deve conter muitos “produtos de primeira linha”.

Os McCallisters são uma família rica

A revelação sobre o McCallister a riqueza da família gerou discussões entre os fãs que há muito especulam sobre sua situação financeira. Não é barato levar 15 membros da família nas férias de Natal para Paris, que é o incidente incitante que deixa o jovem Kevin sozinho em casa. No entanto, a riqueza claramente está na família, já que Kevin menciona que seu tio pagou as passagens de avião da família.

Embora “Home Alone” nunca revele o que os pais de Kevin fazem para viver, há muito se presume que a mãe Kate trabalhava como estilista, já que a casa tem manequins.

Para os curiosos sobre a distribuição completa da renda da família McCallister, o site do The New York Times oferece uma análise detalhada.

As conclusões dos economistas puseram finalmente fim à especulação e lançaram luz sobre o estatuto abastado da família McCallister, proporcionando uma nova perspectiva sobre o clássico filme de férias.