Quatá Alimentos CONTRATA profissionais no seu ramo!

A Quatá Alimentos, empresa que é uma das maiores indústrias de laticínios no país, está contratando profissionais no mercado de trabalho. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre a companhia,, confira quais são as vagas da empresa atua para levar os melhores produtos de base láctea à mesa das famílias:

Analista de Pricing II – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Sistemas Sênior – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista Logística I – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Qualidade I – Douradoquara – MG – Efetivo;

Auxiliar Almoxarifado (Linha Seca) – Bom Jesus dos Perdões – SP – Efetivo;

Auxiliar de Expedição – Centro de Distribuição – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Expedição – Centro de Distribuição – PCD – SÃO PAULO – SP – Efetivo;

Auxiliar de Expedição (Linha Seca) – Bom Jesus dos Perdões – SP – Efetivo;

Auxiliar de Expedição – Campo Belo – MG – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Campo Belo – MG – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Bom Jesus dos Perdões – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Administrativo Matriz – Banco de talentos;

Conferente – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Planejamento da Demanda – São Paulo- SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista Fiscal (Tributário) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Laboratorista I – Douradoquara – MG – Efetivo;

Laboratorista I – TS – Teodoro Sampaio – SP – Efetivo;

Operador (a) de Equipamento Móveis II – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Operador Equipamentos Móveis I – São Paulo – SP – Efetivo;

Porteiro – Campo Belo – MG – Efetivo;

Supervisor (a) de Merchandising – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendedor II – Linha Refrigerada -São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Quatá Alimentos

Sobre a Quatá Alimentos, podemos destacar que, fundada em 1990 no município de Teodoro Sampaio em São Paulo, a Quatá fabrica e comercializa produtos de base láctea para as redes atacadista, varejista, indústrias e negócios de alimentação fora do lar – mercado conhecido como food service.

A matriz da empresa está hoje instalada na Zona Oeste de São Paulo, onde funcionam o escritório corporativo e o centro de distribuição. A companhia já conta com 6 unidades fabris instaladas em 3 estados do país: 2 em São Paulo, nos municípios de Teodoro Sampaio e Bom Jesus dos Perdões; 1 no Rio de Janeiro, em Itaperuna; e 3 em Minas Gerais, nos municípios de Vazante, Douradoquara e Campo Belo.

O que é preciso para efetivar a sua candidatura?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Quatá, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.