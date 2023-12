Manchester United, Bayern de Munique, PSG e Borussia Dortmund foram os primeiros times de futebol europeus a se posicionarem sobre a decisão do TJUE.

Tanto as equipas britânicas como as alemãs posicionaram-se contra a criação de uma Super League, apesar de muitos clubes da Premier League terem sido membros fundadores da ideia original.

Associação Europeia de Clubes reitera a sua oposição a uma Superliga EuropeiaPA

A Premier League emite rejeição brutal do projeto da Super League

Após a decisão de quinta-feira, a Premier League deixou clara a sua posição sobre o assunto, rejeitando completamente o novo formato de competição que, a partir de quinta-feira, tem luz verde para avançar.

“A Premier League toma nota do acórdão de hoje no caso do Tribunal de Justiça Europeu envolvendo a “Empresa da Superliga Europeia”, a FIFA e a UEFA. Esta é uma decisão significativa e iremos agora examinar completamente as suas implicações para o jogo.

A decisão não endossa a chamada “Superliga Europeia” e a Premier League continua a rejeitar qualquer conceito deste tipo. Os adeptos são de vital importância para o futebol e têm repetidamente deixado clara a sua oposição a uma competição “separatista” que rompe a ligação entre o futebol nacional e o europeu.

A Premier League reitera o seu compromisso com os princípios claros da competição aberta que sustentam o sucesso das competições de clubes nacionais e internacionais.”

“O futebol prospera com a competitividade criada pela promoção e despromoção, com a qualificação anual baseada no mérito das ligas e taças nacionais para as competições internacionais de clubes e com as rivalidades e rituais de longa data que acompanham os fins-de-semana reservados ao futebol nacional.”

Ligue 1 permanece firme

Fá-lo nas palavras do presidente da competição. Vicente Labroure emitiu um comunicado.

“A LFP apoia inequivocamente as competições organizadas pela UEFA. Nada pode substituir a legitimidade, credibilidade e prestígio das competições europeias, tal como são organizadas há mais de 60 anos.”

Atlético de Madrid enfrenta a Superliga Europeia

“Atletico Madridapós analisar o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, gostaria de afirmar o seguinte:

“A família do futebol europeu não quer a Superliga Europeia. Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Espanha (com exceção de Real Madrid e Barcelona), etc. não querem a Superliga. Somos a favor de proteger a grande família do futebol europeu, proteger as ligas nacionais e, através delas, qualificar-se para as competições europeias em campo todas as temporadas.”

Além disso, nos jogos da EA Sports LaLiga desta semana, as outras equipes concordaram em usar camisetas para demonstrar a insatisfação da liga espanhola com a Superliga Europeia.

O Manchester United mudou sua postura

Apesar do infame vidraceiro família sendo um dos principais apoiadores e “cérebros” por trás da ideia original da Superliga Europeia, em um exemplo de covardia estupenda que eles deixaram claro Manchester United não apoia a ideia em dezembro de 2023.

Embora a sua palavra tenha pouco peso entre os apoiantes, eles sentiram a necessidade de divulgar uma declaração, reiterando a sua posição.

“Manchester United emitiu a seguinte declaração em reação ao julgamento de hoje do Tribunal de Justiça Europeu sobre a Superliga Europeia”, dizia o comunicado.

“A nossa posição não mudou. Continuamos totalmente empenhados na participação nas competições da UEFA e na cooperação positiva com a UEFA, a Premier League e outros clubes através da ECA no desenvolvimento contínuo do futebol europeu.”

Bayern de Munique e Borussia Dortmund foram contra a ideia desde o início

“Tomámos nota do acórdão do Tribunal de Justiça Europeu. No entanto, isto não altera a posição do FC Bayern e da ECA de que tal competição seria um ataque à importância das ligas nacionais e à estrutura do futebol europeu.” explicado Bayern de MuniqueCEO, Jan Christian Dreesen.

“A Bundesliga é a base da FC Baviera, tal como todas as ligas nacionais são a base de outros clubes de futebol europeus. É, portanto, nosso dever e nossa profunda convicção fortalecê-los e não enfraquecê-los.

“Também estamos empenhados nas competições europeias de clubes sob a égide da UEFA. Por isso, deixem-me deixar bem claro, mais uma vez, que a porta para a Super League permanece fechada em FC Baviera.

Borussia Dortmund CEO, Hans Joachim Watzketeve uma rejeição muito mais sucinta da decisão.

“Não estamos disponíveis para a Superliga”, Watzke declarado em um comunicado.

Paris Saint-Germain também está fora

“Paris Saint-Germain rejeita categoricamente todo e qualquer plano para a chamada Superliga, postura mantida desde o primeiro dia e que sempre será mantida”, afirmou o presidente do clube parisiense.

“Como uma orgulhosa instituição europeia, PSG defende os princípios do modelo desportivo europeu, os valores da competição aberta e da inclusão. O clube colabora com todos os intervenientes reconhecidos no futebol europeu, especialmente com adeptos e jogadores, que são o coração do desporto.”

Roma não ingressará na Superliga Europeia

“Na sequência do acórdão de hoje proferido pelo TJE sobre o caso ESL, AS Roma reitera a sua posição de compromisso com os valores e o futuro do futebol europeu”, afirmou o Giallorossi em comunicado oficial.

“O clube não apoia de forma alguma qualquer projecto da chamada Super League que representaria um ataque inaceitável à importância das ligas nacionais e aos fundamentos do futebol europeu.

“AS Roma acredita que o futuro bem-estar do futebol europeu só pode ser garantido através do trabalho conjunto dos clubes através da ECA, em forte parceria e colaboração com a UEFA e a FIFA.”