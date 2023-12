Que manhã: Charles Oliveira ou Justin Gaethje deveriam lutar pela próxima luta pelo título contra Islam Makhachev?

Com a grande vitória de Arman Tsarukyan na luta principal do UFC Austin, tem havido muito debate sobre como chegar ao topo da divisão dos leves, incluindo contra quem Islam Makhachev deveria defender seu título dos leves – Charles Oliveira ou Justin Gaethje.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute a carregada divisão de 155 libras, que Makhachev deve enfrentar em sua próxima defesa de título, e quem Tsarukyan deve enfrentar após finalizar Beneil Dariush em 64 segundos. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem o futuro dos cards do UFC APEX, UFC Vegas 83, o desenvolvimento do peso mosca de Muhammad Mokaev e Tatsuro Taira, KSW e Oktagon MMA fazendo grandes movimentos em 2023 e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.