Que manhã incrível: Colby Covington conseguirá se recuperar após um desempenho esquecível no UFC 296?

Colby Covington teve o público de Las Vegas na palma de suas mãos durante a semana de luta do UFC 296, incluindo a coletiva de imprensa onde deu um chute polêmico em Leon Edwards, sua caminhada até o octógono para a luta principal e o powwow de última hora com Donald Trump. Porém, a luta começou e ele foi dominado pelo campeão e fez um esforço que deixou a comunidade do MMA coçando a cabeça.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage ao UFC 296, à bem-sucedida defesa do título de Edwards e se Covington conseguirá se recuperar aos olhos dos fãs após o pior desempenho de sua carreira. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem se Belal Muhammad deveria ou não ser o próximo para Edwards, onde Shavkat Rakhmonov se encaixa na mistura após finalizar Stephen Thompson, a incrível batalha entre Irene Aldana e Karol Rosa, a excelente saída de Ariane Lipski contra Casey O’Neill, Sean Strickland e Dricus Du Plessis lutando no meio da multidão, Dana White anunciando uma série de lutas pelo UFC 299 – incluindo o recém-contratado Michael Page x Kevin Holland – e muito mais.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.