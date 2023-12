Que manhã incrível: Ganhe ou perca, o que vem por aí para Colby Covington após a luta pelo título do UFC 296 contra Leon Edwards?

Colby Covington lutará pelo título meio-médio do UFC neste sábado contra Leon Edwards na luta principal do UFC 296. Caso vença, Covington conquistará o ouro indiscutível pela primeira vez na carreira, se perder, “Chaos” cairá para 0-3 em lutas de campeonato indiscutíveis. Dependendo do resultado, para onde irá Covington depois do UFC 296?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting discute o futuro e o legado de Covington com base em como as coisas acontecem, e onde ele e Edwards poderiam ir após o último evento pay-per-view do UFC de 2023. Além disso , os tópicos dos ouvintes incluem o teto de Casey O’Neill em 125, a estrutura da temporada do PFL, se Conor McGregor poderia estar em jogo pelo Covington com a conquista do título no sábado, Edwards provocando uma futura mudança para 185, Alexandre Pantoja x Brandon Royval voando sob o radar e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

