Que manhã incrível: Que ‘superluta’ do UFC Dana White poderia estar provocando?

Em entrevista recente, o CEO do UFC, Dana White, brincou que está trabalhando em uma “superluta” para 2024, o que gerou algumas conversas. Qual poderia ser a luta que White diz que está tentando montar, e o que realmente constitui uma superluta na era moderna do MMA de hoje?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, dá sua opinião sobre as possíveis opções para o que pode ser igualado em 2024, sua definição do que é uma superluta hoje em dia e qual poderia ser a reação se isso envolvesse Ronda Rousey ou Georges St-Pierre. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem a importância da luta principal de Beneil Dariush contra Arman Tsarukyan no UFC Austin e por que dizer que ele não ganha nada com a luta é absolutamente incorreto, o que pode estar reservado para o PFL em 2024 e sua visão para o Bellator, que Alex Pereira pode ser o próximo lutador depois de conquistar o título dos meio-pesados ​​do UFC e muito mais.

