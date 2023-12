Que manhã incrível: reação à coletiva de imprensa selvagem do UFC 296, Leon Edwards x Colby Covington quase corpo a corpo

A coletiva de imprensa do UFC 296 viu muita conversa fiada, principalmente entre os headliners Leon Edwards e Colby Covington, com o desafiante ao título dos meio-médios dizendo algumas coisas que muitos acreditavam que ultrapassavam os limites.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting reage à selvagem coletiva de imprensa de quinta-feira, aos comentários de Covington sobre o pai de Edwards e aos tiros em Stephen Thompson, como Thompson foi capaz de desarmar Covington de alguma forma, o que é e é ‘ t ultrapassou os limites quando se trata de promoção de luta – se houver alguma coisa – o co-evento principal do UFC 296 entre Alexandre Pantoja e Brandon Royval, Ian Machado Garry sendo forçado a se retirar do card devido a doença e ao impacto potencial disso, a imagem do título dos meio-médios dependendo de quem vencer o evento principal, Tony Ferguson x Paddy Pimblett e muito mais.

