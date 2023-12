Quem é Antônio Polito? O professor é suspeito de matar três pessoas no tiroteio UNLV

Antonio Politoo suposto autor de um tiroteio mortal em massa na Universidade de Nevada Las Vegas (UNLV), foi identificado como um professor que já havia se candidatado sem sucesso a um cargo na universidade.

O homem de 67 anos, armado com uma pistola, iniciou o tiroteio no quarto andar do Beam Hall, a escola de negócios da UNLV, resultando em três mortes. A polícia travou um tiroteio com Polito, levando à sua morte.

LeBron James dá sua opinião sobre o tiroteio em massa da UNLV: “Não faz sentido”@JesseNews3LV

Politoque se descreve como um “professor universitário semi-aposentado” em Las Vegas, tinha credenciais educacionais da Radford University, da Duke University e da University of Georgia.

“Os maiores presentes e lições que possuo em meus muitos anos no ensino superior são os muitos comentários gentis e positivos que os alunos fizeram sobre minha disposição de instrução em relação a eles”, diz sua conta no LinkedIn.

Ele atuou como professor associado na East Carolina University de agosto de 2001 a janeiro de 2017. Uma quarta vítima está em estado crítico, mas estável, e outras quatro sofreram ataques de pânico, com dois policiais sofrendo ferimentos leves.

Apartamento sob investigação

Após o incidente, o campus da UNLV foi fechado e as autoridades evacuaram estudantes e funcionários sistematicamente.

PolitoO apartamento de Henderson, Nevada, está sob investigação. Os detetives estão examinando seu telefone em busca de possíveis motivações por trás do tiroteio.

Embora as vítimas não fossem estudantes, mas sim professores ou funcionários, os investigadores estão a explorar este aspecto como um motivo potencial para o ataque.