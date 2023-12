Quem é Chance Comanche, o ex-jogador da NBA que confessou ter assassinado uma mulher com sua ex-namorada?

Fvermes Portland Trail Blazers jogador Chance Comancheque é acusado de conspirar para assassinar jovem de 23 anos Mariana Rodgersteria confessado um estratagema que ele e seu cúmplice usaram para levar a vítima à morte, de acordo com a FOX5 Las Vegas.

Comanche27, teria confessado à polícia que conspirou com um jovem de 19 anos Sakari Harndena quem identificou como seu cúmplice, para elaborar um plano para assassinar Rodgers.

O plano de Comanche e Harnden

De acordo com a confissão obtida pela mídia, Comanche disse à polícia que conheceu Harden em um aplicativo de namoro e eles namoraram por cerca de um ano e meio.

Depois que eles terminaram seu relacionamento amoroso, Harden supostamente disse ao jogador que ela estava tendo problemas com Rodgers e que ela ameaçou matá-la se ela não lhe desse um Rolex.

Na confissão, Comanche diz que ele e seu cúmplice supostamente ofereceram Rodgers um trio com a intenção de afastá-la o máximo possível dos amigos. O jogador supostamente ofereceu a ela US$ 1.000 para amordaçá-la sob a premissa de fazer sexo “fetichista”.

Comanche supostamente confessou ter estrangulado Rodgers com um cabo HDMI enquanto Harden ajudou com as próprias mãos e depois jogou o corpo em uma vala no deserto de Nevada.

Um assassino jogando na G League

O assassinato teria ocorrido em 5 de dezembro, quando Comanche estava tocando em Las Vegas com o Reis de Sacramento‘Afiliado da G League, com os supostos assassinos perpetrando o ato após o jogo, coincidindo com Rodgers‘viagem para a cidade com amigos.

Comanche jogou em 2023 com o Portland Trail Blazerscom quem estreou no melhor basquete do mundo no dia 9 de abril em jogo contra o Guerreiros do Golden State.