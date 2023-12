Quem é Katie Miller, a namorada viral do quarterback do Minnesota, Cole Kramer?

Tele transmitindo sensação e loira bombástica, Katie Millerestá namorando o Esquilos Dourados de Minnesota‘ Cole Kramer mas quem exatamente é ela? Por que ela conquistou as câmeras?

Uma luta no campo do jogo Quick Lane Bowl da NCAA entre os Gophers e Falcões Verdes de Boliche O dia 26 de dezembro não foi o único assunto de discussão durante a competição de futebol realizada no Ford Field.

O vídeo de Angel Reese TikTok parece ter sido roubado de Olivia Dunne

Muita atenção foi para Katie Millero noivo do quarterback reserva do Gopher Kramerjá que ela se tornou uma presença regular na transmissão graças a sua pele bronzeada, dentes brancos perolados e cabelos loiros brilhantes.

Moleiro trabalha como enfermeira, mas está rapidamente se tornando uma personalidade nas redes sociais, atraindo cerca de 3.600 seguidores no Instagram, que é propriedade da Meta. Kramer seguirão carreira em vendas, mas ambos estão prestes a se mudar para o Arizona.

Homenagem de Miller a Kramer

Miller foi para o campo após o Esquilos‘ Vitória por 30-24 para comemorar com seu noivo e mais tarde postou uma mensagem sincera para seu jogador de futebol.

Era seu quinto ano no ensino médio e ele até recebeu uma homenagem antes do jogo, mas as câmeras já haviam optado por focar em sua mulher, embora ela não tenha notado após a partida.

“Ao seu lado em cada passo do caminho” Moleiro disse no Instagram. “O cara mais humilde e trabalhador, você merece tudo de bom e muito mais.

“Estou incrivelmente orgulhoso de você e da força e humildade que você demonstrou ao longo deste capítulo da sua vida. Eu adoro você # 12… Agora vamos nos CASAR!!!!”

Fãs reagem a Miller

Loira, jovem e atraente, Moleiro era o sonho de qualquer cinegrafista e eles não conseguiram ficar longe dela durante a transmissão, até os comentaristas elogiaram seu noivado e amor.

Katie Miller/Instagram

Como resultado, muita discussão girou em torno dela online, à medida que os fãs acessavam o X.com, antigo Twitter, para falar sobre ela.

Um usuário escreveu: “Cole Kramer estava pronto para terminar com os #Gophers e seguir em frente com suas finanças… então o @quicklanebowl ligou!”

Um segundo disse: “Uma coisa sobre o Quicken Lane Bowl é que você saberá Cole Kramer e Katie Miller estão se casando.”

Um terceiro disse: “Isso é um sorriso de $ 30.000, com certeza”.